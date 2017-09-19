«التغير المناخي والبيئة» تشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك (الاتحاد)

في إطار مشاركة وفد الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد بمدينة نيويورك الأميركية. تحت شعار «محور الإنسان لتحقيق السلام والعيش الكريم للجميع على كوكب مستدام»، يشارك معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في العديد من الفعاليات لتعزيز الاستدامة العالمية.

وسيعقد معالي الدكتور الزيودي العديد من الاجتماعات الجانبية مع مختلف المسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة مجالات التعاون المشترك، وتسليط الضوء على مساهمات دولة الإمارات في قضايا التغير المناخي والبيئة.

وخلال اجتماع «مجموعة المؤسسين لشبكة العمل المناخي»، أكد الدكتور الزيودي أن الحكومات لا تستطيع أن تعمل بمفردها، وأن عليها أن تجد أساليب مبتكرة لإشراك المؤسسات والأفراد في تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيراً إلى ضرورة قيام الحكومات باستخدام المساهمات الوطنية المحددة كأداة لخلق مسارات لمشاركة الشركات والجهات المعنية الأخرى.