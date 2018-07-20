بوتاس يجدد عقده مع مرسيدس

هوكنهايم (د ب أ)

أعلن فريق مرسيدس حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- أن سائقه فالتيري بوتاس جدد عقده مع الفريق حتى عام 2019 مع إمكانية التمديد لعام 2020.

واتبع بوتاس بذلك نهج زميله البريطاني لويس هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم لفئة السائقين، والذي جدد عقده مع الفريق لعامين آخرين.

وجاء ذلك خلال استعدادات الفريق لخوض سباق الجائزة الكبرى الألماني المقرر غداً، على مضمار هوكنهايم، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-. وبدأ بوتاس (28 عاماً) مشواره مع مرسيدس في العام الماضي، حيث حل مكان نيكو روزبرج الذي أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ، عقب تتويجه بطلًا للعالم مع نهاية موسم 2016. وقدم بوتاس، سائق وليامز السابق، بداية قوية مع مرسيدس، حيث حقق خلال الموسم الأول له مع الفريق، الفوز في ثلاثة سباقات، علماً بأنه لم يحقق الفوز بأي سباق حتى الآن في الموسم الجاري. ويحتل بوتاس المركز الخامس في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق 67 نقطة خلف المتصدر سبستيان فيتيل سائق فيراري. وقال بوتاس في تصريحات نشرت بموقع فريق مرسيدس: «إنها أخبار هائلة أن استمر مع مرسيدس في 2019، وكان أمراً لطيفاً أن يعلن ذلك هنا في هوكنهايم، ليس فقط لأنه سباق يخوضه فريق مرسيدس في بلاده ولكن هذا المضمار هو الذي شهد أول انتصار لي في 2007» وأضاف: «في هذا العام، وبعد استعدادات جيدة، استطعت التقدم خطوة جيدة إلى الأمام، وأعتقد أن المزيد قادم، لم يحالفنا الحظ بشكل كبير في سباقات هذا العام، ولكن الفريق يدرك كيف أؤدي، وقد شكل التجديد مؤشراً قوياً على الثقة بي وبأدائي». وعندما تعاقد مرسيدس مع بوتاس، لم يكن أمام الفريق حينها سوى خيارات محدودة لتعويض رحيل روزبرج المفاجئ، بسبب قرار الاعتزال. وجاء إعلان روزبرج اعتزاله عقب تتويجه ببطولة العالم في نهاية الموسم، في وقت كان فيه جميع السائقين البارزين مرتبطين بعقود، وكان بوتاس مرتبطاً بعقد مع وليامز، لكن الفريق الذي يزود سياراته بمحرك مرسيدس، سمح له بالرحيل. وبرغم أن فترة استعداداته كانت محدودة، استطاع بوتاس أن يثبت نفسه سريعاً بسيارة مرسيدس، وقد انطلق من المركز الأول في خمسة سباقات، إلى جانب تحقيق ثلاثة انتصارات، وقد حقق بوتاس شراكة جيدة مع زميله هاميلتون بعد أعوام شهدت تنافساً داخلياً بين السائق البريطاني وروزبرج.

وطوال موسم 2017، تواصلت التساؤلات عما إذا كان مرسيدس سيتحرك للتعاقد مع سائق من العيار الثقيل، لكن الفريق أكد ثقته ببوتاس بشكل واضح من خلال تجديد العقد.