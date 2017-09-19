السعودية تخصص 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا

الرياض (وكالات)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا. وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمركز بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار أميركي مبادرة منه لما يتعرض له مهجرو الروهينجا الفارين من ميانمار جراء الإبادة والتعذيب. وجاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب لقاء الدكتور الربيعة بمقر مجلس النواب الأميركي في واشنطن مع أعضاء المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية ولجنة التعاون بين الشراكات الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي.