انتقادات حادة لخطاب زعيمة ميانمار حول الروهينجا

نيويورك (وكالات)

قالت زعيمة ميانمار ومستشارة الدولة أونغ سان سوكي أمس، إن بلادها مستعدة للتحقيق في أوضاع الآلاف من مسلمي الروهينجيا الذين نزحوا إلى بنجلاديش والمساعدة على إعادة من لهم حق التوطين. وتعهدت سوكي أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أول خطاب لها منذ أن بدأ جيش ميانمار بعمليات التطهير الأخيرة في ولاية راخين، بالتزام حكومتها بإيجاد حل لجميع الطوائف في تلك الولاية.

وقوبل خطاب زعيمة ميانمار سو تشي بموجة انتقادات، سواء من جانب اللاجئين من أقلية الروهينجا المسلمة، أو من منظمات حقوقية مهتمة بالأزمة.

وفي مخيم كوتوبالونغ للاجئين، قال عبد الحافظ إن الروهينجا وثقوا يوما ما في سو تشي أكثر من الجيش الذي لم يحكم فقط لمدة نصف قرن من الزمان، لكنه أيضا وضعها هي نفسها قيد الإقامة الجبرية لسنوات عديدة. والآن يصف عبد الحافظ سو تشي بأنها «كاذبة»، وقال إن الروهينجا عانوا في وجودها أكثر من أي وقت مضى.

وفي ذات السياق، جدد محققو الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار أمس، مطالبتهم بمنحهم «حق دخول كامل من دون قيود» إلى البلاد، وأشاروا إلى وجود أزمة إنسانية خطيرة. وقال رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار، مرزوقي داروسمان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «من المهمّ أن نرى بأعيننا الأماكن التي جرت فيها الانتهاكات المزعومة، والتحدث بشكل مباشر مع الأشخاص الذين تأثروا، ومع السلطات».