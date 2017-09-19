واشنطن: لدينا العديد من الخيارات ضد بيونج يانج

واشنطن، طوكيو (كونا)

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس: «إن لدى الولايات المتحدة خيارات عسكرية عدة يمكن اتخاذها ضد كوريا الشمالية لحماية حلفائها ومصالحها في شبه الجزيرة الكورية». وأكد ماتيس في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الدفاع «بنتاغون» أن «بعضاً من هذه الخيارات العسكرية لن تضع كوريا الجنوبية في دائرة الخطر»، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل. وقال: «إن واشنطن وسيؤول ناقشتا خيار تزويد كوريا الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية لمواجهة أي خطر أو تهديد محتمل». ورداً على سؤال حول سبب عدم إسقاط الولايات المتحدة الصواريخ التي تطلقها بيونغ يانغ قال ماتيس: «إن هذه الصواريخ لا تهدد حالياً أي واحد منا». وأوضح أن «رد واشنطن سيكون مختلفاً في حال كانت تلك الصواريخ تشكل تهديداً مباشراً لأراضيها في غوام أو لليابان».

وفي سياق متصل، نقلت اليابان نظاماً للدفاع الصاروخي المحمول من جزيرة هوكايدو شمالي البلاد، إلى قاعدة بالقرب من مسارات تحليق صاروخين أطلقتهما كوريا الشمالية مؤخراً. وقال وزير الدفاع إيتسونوري أونوديرا أمس: «إنه يتم نشر وحدة صواريخ اعتراضية من طراز باك-3 في قاعدة هاكوداته جنوبي هوكايدو كإجراء وقائي، كجزء من الاستعدادات الحكومية لحالة طوارئ محتملة».

وتأتي عملية النقل بعد أيام من إطلاق تجريبي لصاروخ كوري شمالي الأسبوع الماضي مر فوق جنوبي هوكايدو، وسقط في المحيط الهادي قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، وهو الإطلاق الثاني فوق المنطقة خلال أقل من شهر.

وفي سياق آخر، أبلغ وزير الطاقة الأميركي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيلغي الاتفاق النووي مع إيران إذا لم ترضخ الأخيرة للتفتيش الصارم. ونقل وزير الطاقة الأميركي، ريك باري، رسالة من ترامب إلى الاجتماع السنوي للوكالة الدولية الذرية أمس الأول، والتي تضمنت تحذير ترامب بإلغاء الاتفاق إذا لم تستجب إيران للوفاء بتعهداتها، بحسب ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس». وشدد ترامب في الرسالة على قضية «التفتيش الصارم» للمواقع العسكرية الإيرانية، مخاطباً مسؤولي الوكالة بالقول: «لن نقبل بتطبيق ضعيف للاتفاق أو من دون رقابة كافية». وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستتجه نحو الخروج من الاتفاق مع إيران إذا وصلت إلى نتيجة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تشرف بشكل صارم على البرنامج النووي الإيراني. وبحسب الرسالة فقد أكد ترامب على أن قضية التفتيش الوكالة للمواقع العسكرية الإيرانية أمر يحدد مستقبل نجاح أو فشل الاتفاق.

وفي سياق آخر، أقر مجلس الشيوخ الأميركي النسخة الخاصة به من مشروع قانون سياسة الدفاع أمس الأول بقيمة 700 مليار دولار ليدعم بذلك رغبة الرئيس دونالد ترامب في وجود جيش أكبر وأقوى، لكنه يمهد الساحة لجدال حول مستويات الإنفاق الحكومي أواخر هذا العام. وجاءت الموافقة بأغلبية 79 صوتاً مقابل 8 على قانون إقرار الدفاع الوطني للعام المالي 2018 الذي يجيز مستوى الإنفاق العسكري، ويحدد السياسات الخاصة بكيفية إنفاق الأموال.