نيويورك (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «إن الأوان قد حان لفضح الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية مثل طالبان والقاعدة وحزب الله»، مشيراً إلى أن على طهران وقف دعم الإرهاب والبدء في الاهتمام بشعبها، وأشار إلى أن بلاده مستعدة لتدمير كوريا الشمالية إذا اضطرت إلى ذلك في سبيل الدفاع عن النفس، في حين اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المجتمع الدولي بالفشل الجماعي في الصراع السوري، واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن العالم يواجه مجموعة من التحديات الخطيرة، بما في ذلك تصاعد عدم الأمن وتزايد عدم المساواة وانتشار الصراع والتغير المناخي.

ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقادات شديدة اللهجة لإيران وقال: إنها «دولة مارقة» منهكة اقتصاديا وتصدر العنف بشكل خاص. وحذر ترامب من «ترك هذا النظام السفاح يستمر بهذا الشكل» وقال: إن على إيران أن تقبل حقوق جيرانها وأن تواجه أي شكل من أشكال الإرهاب. وأشار إلى أن الشعب الإيراني هو الضحية الأبرز لممارسات النظام في طهران، مؤكداً أن النظام في إيران خارج عن القانون، ويحاول الاختباء خلف الديمقراطية، مضيفاً أن «الاتفاق النووي مع إيران كان من جانب واحد وهو محرج لنا». وذكر أن ثروات إيران يتم استخدامها في تمويل حزب الله وتقويض السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن «على حكومة إيران وقف دعم الإرهاب والبدء في الاهتمام بشعبها». وأضاف الرئيس الأميركي أن دعم النظام الإيراني للإرهاب يتناقض مع جهود الدول العربية في محاربته. وقال: «علينا أن نحرم الإرهابيين من أي ملاذ أو دعم، وعلينا التصدي للميليشيات التي تقتل الأبرياء مثل القاعدة وحزب الله»، وأضاف: «علينا حرمان الإرهابيين من أي ملاذ أو تمويل أو ممر آمن»، مشيراً إلى أنه قد آن الأوان لفضح الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية مثل طالبان والقاعدة وحزب الله. وحول سوريا، شدد ترامب على أن واشنطن تسعى لعدم تصعيد الحرب في سوريا والتوصل لحل يلبي مطالب الشعب. وقال: «إن استخدام بشار الأسد للسلاح الكيماوي ضد شعبه أمر صادم».

وأضاف ترامب: «إن هناك دولاً تستخدم التكنولوجيا لتهديد مواطنينا»، مشيراً إلى أن الإرهابيين والمتطرفين انتشروا في كل بقعة من العالم. واعتبر أن «الدول المارقة» تشكل تهديداً للعالم.

وحول الملف الكوري الشمالي، قال ترامب: «إن بلاده مستعدة لتدمير كوريا الشمالية إذا اضطرت إلى ذلك في سبيل الدفاع عن النفس»، وأشار إلى أن نظام كوريا الشمالية «مارس فظائع خطيرة بحق شعبه من تجويع وقتل وقمع، ونفذ أعمالاً إرهابية مخيفة كقتل شقيق الديكتاتور في مطار دولي»، مضيفاً: «إذا لم يكن لدينا خيار سوى تدمير كوريا الشمالية كلها فلن نتوانى عن ذلك».