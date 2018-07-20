البطولة العربية لسلة الشباب.. منتخبنا يكسب الجزائر بفارق 18 نقطة

القاهرة (الاتحاد)

أنعش منتخبنا للشباب آماله بالصعود إلى دور الأربعة، بعد فوزه على نظيره الجزائري، بفارق 18 نقطة وبنتيجة 69-51، وذلك في الجولة الرابعة للبطولة العربية السابعة عشرة لكرة السلة للشباب تحت 18 سنة المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، حيث نجح منتخبنا بإيقاف سلسلة خسائره، والعودة إلى درب المنافسة مجددا، حيث سيخوض منتخبنا مباراتين مع الأردن والبحرين ستحددان مصيره.

تفوق منتخبنا في الربع الأول 20-13، ورغم تفوق الجزائر في الربع الثاني 13-7، عاد منتخبنا ليكسب الربع الثالث 22-11، ثم الرابع 20-14. برز من منتخبنا حميد البريكي الذي سجل 18 نقطة، وحسن حسين 13 نقطة، وحمد حسين 11 نقطة، ومحمود وسيم 8 نقاط، وسعيد إبراهيم 7 نقاط. وفي المباراة الثانية، أضاف المنتخب البحريني فوزاً جديداً بتغلبه على نظيره الأردني 72-50، فيما أوقف المنتخب التونسي المسيرة المميزة للمنتخب السوداني الحصان الأسود للبطولة، بعدما تفوق عليه 79-68.

ويسدل الستار اليوم على مباريات الدور التمهيدي، حيث يلتقي منتخب تونس مع الأردن ثم منتخبنا مع البحرين ومصر مع الجزائر.

وكشف المدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم النقاب عن قيام لاعبي المنتخب بتسليم هواتفهم المحمولة إلى مدير الفريق راشد النقبي مباشرة بعد خسارتنا أمام السودان، وقال: اللاعبون شعروا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحرموا أنفسهم من أشياء يحبونها رغبة منهم بالتركيز اكثر ولقناعتهم أن انشغالهم بالهواتف يمكن أن يؤثر على الجهد الذهني، وهذا الأمر كان من ضمن العوامل التي قادت إلى الفوز.