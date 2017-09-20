عبدالله بن زايد يلتقي وزراء خارجية الأرجنتين والسودان والهند وكينيا

نيويورك (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة في أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي افتتحت أمس، بمشاركة أكثر من 90 رئيس دولة وحكومة ووزير خارجية، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، في نيويورك، مع عدد من وزراء الخارجية على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد التقى سموه مع كل من معالي جورجي فاري وزير خارجية الأرجنتين، ومعالي إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، ومعالي سوشما سواراج وزيرة خارجية الهند، ومعالي أمينة محمد وزيرة خارجية كينيا.

وتم خلال اللقاءات، بحث العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية المشتركة بين دولة الإمارات وهذه الدول، وأوجه تطوير وتعزيز آفاقها في شتى المجالات، بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية. كما جرى تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتصلة منها في المنطقة والمعروضة على جدول أعمال الأمم المتحدة.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أمينة محمد وزيرة خارجية كينيا على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.