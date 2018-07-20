29 لاعباً في بعثة السماوي إلى هولندا

أمين الدوبلي (أبوظبي)

غادرت أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس مطار أبوظبي إلى مدينة تيل الهولندية لإقامة معسكر الخارجي استعداداً للموسم المقبل، وتضم البعثة 29 لاعباً هم: يوسف جابر، ومحمد خلف، وحبوش صالح، وفيصل الخديم، وأحمد دادا، وفواز عوانه، وأحمد حبوش، وعبدالسلام محمد، ومحمد الأحبابي، ومبارك المنصوري، وسهيل النوبي، وحسن المحرمي، وخالد العطاس، وأحمد مال الله، ومحمد كعمس، وأحمد محمد، وخالد عبدالرحمن، ومايكل اورتيجا، وأحمد الشامسي، ويوسف حزام، وخليل الحوسني، وطلال عبدالجليل، وعلي عوانة، وحمدان المحرمي، ونهيان المنهالي، وعبدالله حسن، وفهد الظنحاني، وعبدالله المرزوقي، وعبدالعزيز حمد.

ويرأس البعثة صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق 6 مباريات ودية، على أن يعود 12 أغسطس المقبل، تمهيداً لانطلاق منافسات الموسم المقبل.