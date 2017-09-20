البشير في دارفور يدعو النازحين للعودة

الخرطوم، واشنطن (وكالات)

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الثلاثاء، ضحايا النزاع في دارفور الذين غادروا الإقليم للعودة إلى منازلهم، مؤكداً أن دارفور تتعافى من الحرب التي خلفت آلاف القتلى. ومنذ 2003، تاريخ بداية النزاع في الإقليم الذي يساوي مساحة فرنسا، يعيش أكثر من 2,5 مليون شخص في مخيمات بعد أن شردوا من منازلهم. وتؤكد الأمم المتحدة أن 300 ألف شخص قتلوا أثناء النزاع بين الحكومة والمتمردين.

وقال البشير في خطاب ألقاه في حشد بمدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وبثه التلفزيون الرسمي (تلفزيون السودان)، «الحرب أثرت سلباً على الناس، ولكنهم الآن يتصالحون»، مضيفاً «نريد أن يعود النازحون إلى منازلهم ومزارعهم وقراهم». وبدأ البشير أمس زيارة إلى دارفور. وقال في الحشد إن «دارفور الآن يتعافى، ولكن هذا التعافي سيكتمل عندما نجمع السلاح. نريد للسلاح أن يبقى فقط في أيدي قواتنا النظامية». وتأتي زيارة البشير قبل أسابيع من قرار واشنطن حول العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ عام 1997 والتي ستقرر في الثاني عشر من أكتوبر رفعها أو الإبقاء عليها.

ومن ناحية أخرى، أصدرت الإدارة الأميركية قراراً بإنهاء حالة الحماية المؤقتة للمواطنين السودانيين، مشيرة إلى تحسن الأوضاع في الدولة. وعادة ما يحدد وزير الأمن الداخلي الأميركي دولة أجنبية لحالة الحماية المؤقتة، بسبب الظروف التي تمنع تلك الدولة من العودة بشكل آمنٍ. وتشمل هذه الظروف النزاع المسلح المستمر أو الكوارث البيئية أو غير ذلك من الظروف الاستثنائية. وتتيح حالة الحماية المؤقتة الإذن بالعمل والحماية من الترحيل للمواطنين الأجانب الذين لا يمكن إعادتهم بأمان إلى بلدانهم الأصلية.

ومنذ 4 نوفمبر 1997 تم وضع السودان في حالة الحماية المؤقتة والذي يسمح للسودانيين الموجودين في الولايات المتحدة العمل والإقامة بشكل قانوني ودون التعرض للإبعاد من الولايات المتحدة. وفي 25 يناير 2016 أعلنت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية تمديد الحماية للسودانيين حتى 2 نوفمبر 2017.

وقال بيان صحفي أصدرته دائرة الهجرة والجنسية الأميركية أمس الأول «قررت القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك أن الأوضاع في السودان لم تعد تدعم وضعه بموجب حالة الحماية المؤقتة بعد مراجعة أوضاع البلاد وبعد مشاورات مسؤولي وزارة الأمن الداخلي مع الوكالات الحكومة الأميركية المعنية».

ويعني القرار أن المواطنين السودانيين القادمين إلى الولايات المتحدة لن يكونوا قادرين على البقاء في البلاد بسبب عدم القدرة على العودة إلى وطنهم بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات. ومع ذلك، يمكن للمواطنين السودانيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة بموجب حالة الحماية المؤقتة الحفاظ على وضعهم كوضع قانوني لمدة عام فقط. وأضاف البيان الصحفي «أن الوزيرة إلين ديوك تمدد للمستفيدين من حالة الحماية المؤقتة لمدة 12 شهراً للسماح بالانتقال المنظم قبل أن ينتهي الوضع في 2 نوفمبر 2018». ويأتي القرار الأميركي قبل ثلاثة أسابيع من قرار إدارة ترامب بشأن رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان في 12 أكتوبر.

إلى ذلك، قررت الوزيرة ديوك تمديد حالة الحماية المؤقتة لجنوب السودان حتى الثاني من مايو 2019 «بسبب الصراع المسلح الجاري والظروف الاستثنائية المؤقتة» التي دفعت من الأساس إلى اتخاذ قرار منح ذلك الوضع لمواطني جنوب السودان في 2016، مشيرة إلى أن تلك الأسباب مازالت قائمة. وفي الوقت الراهن تمنح الولايات المتحدة حالة الحماية المؤقتة لمواطني السلفادور وهايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراجوا والصومال وسوريا واليمن، إضافة للسودان وجنوب السودان.