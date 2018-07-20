«الصقور» يسابق الزمن لحسم ملف «الأجانب»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة) ​

يستأنف فريق الإمارات تدريباته، مساء اليوم، بعد راحة قصيرة لمدة 24 ساعة أمس، بعد مرحلة مكثفة من الحصص التدريبية منذ تدشين التجمع الداخلي السبت الماضي، باجتماع تعارف بين المدرب التونسي الجديد جلال قادري واللاعبين.​

ويشهد مران اليوم انضمام الثنائي مروان محمد وعلي مصطفى إلى التدريبات الجماعية، بعدما حصلوا على راحة من الجهاز الإداري بسبب إتمام مراسم زواجهما أخيراً، في حين ظهر اللاعب الإيفواري الجديد بكاري كونيه في حالة بدنية جيدة خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي يؤكد جاهزيته للدفاع عن طموحات «الصقور» في الموسم الجديد بحصد أفضل النتائج.​

ويسعى قادري وطاقمه المعاون لتنفيذ البرنامج المقرر لإعداد اللاعبين في التجمع الداخلي، بإجراء 12 حصة تدريبية قبل الانتقال إلى معسكر صربيا 27 الجاري لمدة 21 يوماً، إذ يتضمن خوض 4 مباريات ودية مع أندية عربية وأوروبية قبل العودة 17 أغسطس المقبل لمتابعة التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد في رأس الخيمة.​

ويسابق مسؤولو النادي الوقت لحسم ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب بعد الإعلان أخيراً عن ضم بكاري كونيه لمدة موسم واحد، بينما يقترب النادي من التعاقد مع مهاجم برازيلي ولاعب وسط أفريقي خلال الأيام المقبلة، في حال سارت الأمور إلى النهاية المطلوبة حسب العرض المقدم من إدارة النادي، خصوصاً أن مسؤوليه يشددون على أهمية عدم تجاوز السقف المالي المخصص للتعاقدات، حيث برز اسم الغيني أبوبكر سيلا ضمن دائرة الترشيحات، قياساً بخبرته الميدانية الجيدة في دوريات عدة على مستوى المنطقة العربية.​

وينتظر النادي نتائج الاتصالات الجارية مع بعض مسؤولي أندية الخليج العربي لاستعارة نحو 5 لاعبين مواطنين حسب رؤية المدرب جلال قادري، لتوفير الخيارات المطلوبة من العناصر التي يمكن أن تحقق الإضافة إلى الفريق في الموسم الجديد، حيث يتوقع أن تكتمل بعض الصفقات بعد انتهاء المعسكرات الصيفية، بينما يشهد الملعب الفرعي مجموعة من الاختبارات للاعبين عرب من فئتي المقيمين والمواليد، تمهيداً لاختيار من يثبت جدارته.​ ​