القاهرة تعلن عن اتفاق ليبي لتوحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة (وكالات)

أعلنت القاهرة عن اتفاق عسكريين ليبيين في العاصمة المصرية القاهرة على البدء في تشكيل لجان فنية مشتركة، لبحث آليات وإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي في بيان له، إن الاتفاق يقضي بالبدء بدراسة كافة الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، دون تدخل أو فرض منهج انتقائي من قبل أي طرف خارجي.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق جرى عقب انتهاء اجتماع وفد لجنتي التواصل العسكري الليبيتين الذي جرى الاثنين في القاهرة، برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.

وبين أن الاجتماع جاء في إطار الجهود المستمرة لمصر في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وعن مجريات الاجتماع، ذكر البيان أن المشاركين «ناقشوا كافة مراحل الأزمة التي واجهتها المؤسسة العسكرية في ليبيا، وكذلك المشكلات التي عرقلت تماسكها ووحدتها خلال السنوات السبع الماضية».