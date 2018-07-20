الجزيرة يطلب من «الفيفا» حيثيات قرار الغرامة

أمين الدوبلي (أبوظبي)
أكد عايض مبخوت، المدير التنفيذي لنادي الجزيرة والعضو المنتدب، في أول تعليق له على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والخاص بتغريم النادي 25 ألف فرنك سويسري، وإمهاله شهرين لإنهاء القضايا المعلقة مع بعض اللاعبين، أن النادي بصدد مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم للتعرف إلى حيثيات القرار، من أجل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك القضية، والتعامل معها بالشكل المناسب.
وتؤكد المصادر القانونية بنادي الجزيرة أن مهلة الـ 60 يوماً متعلقة ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية، وليست بإنهاء القضايا، وأن مجرد الاستئناف أو البدء في التعامل مع تلك القضايا يعد تجاوباً معها، من أجل السير في الاتجاه السليم للحل.
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من ناحية أخرى يلتقي الجزيرة اليوم مع فريق «أي في في» الهولندي أحد فرق الدرجة الثانية في الثانية ظهراً، وذاك خلال معسكره الجاري حالياً في مدينة تيجيلين الهولندية، وهي التجربة الودية الأولى التي يخوضها فخر أبوظبي ضمن 5 مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد.
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