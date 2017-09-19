تونس: تفكيك خلية تكفيرية بولاية نابل

تونس(د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الكشف عن خلية تكفيرية وإيقاف ثلاثة عناصر كانوا يخططون لشن هجمات على منشآت حساسة في البلاد. وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن عناصر الخلية التكفيرية، التي تم الكشف عنها في ولاية نابل جنوب شرق العاصمة، كانوا يتواصلون مع عناصر إرهابية فارة لتنفيذ هجمات نوعية. وبحسب الوزارة، تمت عملية الإيقاف إثر عمل استباقي مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمكلف بالتحقيق في القضايا الإرهابية، والذي أصدر بطاقتي إيداع بالسجن ضد اثنين فيما أبقي العنصر الثالث في حالة سراح. وضبطت قوات الأمن مع الموقوفين هواتف خلوية ووثائق تبين كيفية صنع عبوات ناسفة. ومنذ الهجمات الإرهابية الكبرى عام 2015، انحسرت العمليات الإرهابية بشكل لافت مع شن قوات الأمن لحملات واسعة ضد الخلايا النائمة، وتضييق الخناق على الجماعات المسلحة المتحصنة بالجبال.

من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أمس أن حماية مواقع الإنتاج في البلاد ستكون من بين الأولويات الرئيسة للمؤسسة العسكرية. وحدد الزبيدي، الذي تسلم مهامه في منصب وزير الدفاع غداة التعديل الوزاري الواسع لرئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل أسبوعين، ثلاث أولويات في عمل وزارته. وقال الزبيدي، في تصريح للإعلاميين أمس: «من أوليات الوزارة تأمين مواقع الإنتاج، يعتبر هذا عنصراً أساسياً للاقتصاد الوطني».

كان الرئيس الباجي قايد السبسي قد أعلن قراره في مايو الماضي بدفع الجيش إلى تأمين مواقع الإنتاج في البلاد رداً على الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات التي تعطل الإنتاج، خاصة في قطاعات النفط والفوسفات جنوب البلاد. وأدت تلك الاعتصامات والإضرابات خلال الأشهر الأولى من العام الحالي إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط، وخسائر استنزفت خزينة الدولة، قبل أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع المعتصمين يقضي بتوظيفهم على دفعات في شركات بترولية.

وقال الزبيدي: «إن من المهم «مواصلة النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات حتى تبقى مؤسسة جمهورية لخدمة جميع التونسيين».

كما شدد الوزير على أولوية دعم التجهيزات للجيش، وتحسين ظروف العمل، والإبقاء على الجاهزية التامة، واليقظة المستمرة للمؤسسة العسكرية، لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة.