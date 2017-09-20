السيسي ونتنياهو يبحثان سبل استئناف عملية السلام

نيويورك، القاهرة (وام، وكالات)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بنيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبل إحياء عملية السلام وإنشاء دولة فلسطينية مع توفير الضمانات اللازمة بما يسهم في إنجاح عملية السلام بين الجانبين. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وثمن الرئيس السيسي جهود إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في هذا الشأن، مشيرا إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية. وأضاف المتحدث أن نتنياهو أعرب عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

من جانب آخر، اتفق الرئيس المصري ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما من أجل متابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني بما يساهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في انهاء الانقسام وتمكينه من بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله القادمة. جاء ذلك خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان وزع بالقاهرة أن الرئيس الفلسطيني أعرب خلال اللقاء عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة ومساعيها المقدرة التي ساهمت في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وما يتميز به من ثبات واستمرارية.