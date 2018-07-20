خيول الإمارات تواجه الأقوياء في «الأوكس الأيرلندي»

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار كوراه الأيرلندي، عصر اليوم، سباق الأوكس الأيرلندي الكلاسيكي للفئة الأولى لمسافة الميل ونصف الميل، البالغ إجمالي جوائزه المالية 400 ألف يورو، برعاية دارلي، ويتوقع أن يحظى السباق الذي يتألف من 8 أشواط بحضور جماهيري غفير.

وتمثل الإمارات في السباق المهرة «ماري تودور» لجودلفين في الشوط الرئيس «الأوكس» الذي تشارك فيه 7 خيول، وتتطلع ابنة الفحل الشهير «دون ابروتش» بإشراف ويلي مكريري وقيادة بيلي لي، لتحقيق هذا اللقب، لتواصل التألق اللافت لخيول الفريق الأزرق في بريطانيا خلال الفترة الماضية، عبر نتائجها الرائعة في السباقات الكبرى في كل من نيوماركت وآسكوت.

وتعد المهرة «ماجيك واند» بإشراف المدرب الأيرلندي المخضرم ايدن اوبرايان بقيادة ريان مور، أبرز المرشحين، فقد حققت فوزاً رائعاً قبل بلقب سباق ريبسديل ستيكس لمسافة 2000 متر، في مضمار اسكوت.

ويدفع اوبرايان أيضاً باثنين من خيوله، هما «فور ايفر توغيزر» و«باي باي بيبي»، فيما تبرز أيضاً «سي اوف كلاس» بإشراف ويليام هاجز، وبقيادة جيمس دويل، وهي أيضاً فائزة في آخر مشاركة في نيوبري.