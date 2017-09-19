الجيش العراقي يحرر ناحية الريحانية بالأنبار من سيطرة «داعش»

بغداد (الاتحاد، وكالات)

بدأت قوات عراقية مدعومة بفصائل من «الحشد» العشائري أمس، عملية استعادة السيطرة على قضاء عنة في محافظة الأنبار بغرب البلاد، في إطار عملية عسكرية واسعة لطرد تنظيم«داعش» من معاقله قرب حدود سوريا وحررت ناحية الريحانية. بينما قتل 3 جنود في تكريت بمحافظة صلاح الدين بتفجير انتحاري.

وأعلن قائد قيادة العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله انطلاق قوات «عمليات الجزيرة» بعملية واسعة لتحرير الريحانة وقضاء عنة من سيطرة داعش.

وأكد ضابط برتبة عميد في الجيش في الأنبار أن «العملية انطلقت من ثلاثة محاور بدعم طيران التحالف الدولي». كما أكد رئيس مجلس قضاء عنة عبد الكريم العاني انطلاق العملية، مؤكدا أن «القوات الأمنية فتحت ممرات آمنة لإجلاء المدنيين»، كما أعلن استعادة ناحية الريحانة.

وتحدث عن مقتل 7 متشددين وهروب آخرين باتجاه مركز القضاء، وأشار إلى أن طيران التحالف الدولي دمر عجلة مفخخة يقودها انتحاري لدى محاولته استهداف القوات الأمنية. وأضاف أن القوات تواجه خطر العبوات الناسفة والألغام الأرضية التي زرعها التنظيم في مفرق عنة وقرية الريحانة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أمس، انطلاق عمليات تحرير مناطق غرب الأنبار وعنة.

وفي صلاح الدين، أفاد مصدر أمني بمقتل 3 جنود عراقيين وإصابة 34 آخرين معظمهم جنود جراء تفجير انتحاري بمطعم شمال تكريت. وقال إن انتحاريين اثنين حاولا تفجير نفسيهما داخل مطعم القلعة بمنطقة الحجاج على الطريق بين تكريت وبيجي، ونجح أحدهما في تفجير نفسه داخل المطعم فقتل ثلاثة جنود وأصيب 31 شخصا آخرين معظمهم جنود».