منتخبنا يعبر تكساس إلى نصف النهائي

شيكاغو (الاتحاد)

أنهى منتخبنا للأولمبياد الخاص مرحلة المجموعات من بطولة الأولمبياد الخاص للكأس الموحدة لكرة القدم، التي تقام فعالياتها حالياً في مدينة شيكاغو الأميركية، بعد تحقيق فوزه الثالث ضمن دور المجموعات على فريق تكساس الأميركي 7-صفر.

ويواجه منتخبنا نظيره الأوروجوياني في نصف النهائي على بعد خطوة من جلب الكأس إلى دورة الألعاب العالمية في أبوظبي العام المقبل، ويشارك في البطولة 16 منتخباً ضمن فئة الرجال و8 منتخبات في فئة السيدات، وتمثل الرياضة الموحدة مبادرة رئيسة للأولمبياد الخاص في جميع أنحاء العالم وتهدف إلى تسليط الضوء على تعزيز التأثير الإيجابي، عندما يلعب المشاركون الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية في منافسة رياضية مع أشخاص من دون إعاقات.