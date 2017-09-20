إسرائيل تسقط طائرة إيرانية من دون طيار فوق الجولان

عواصم (وكالات)

أسقطت إسرائيل أمس، طائرة إيرانية من دون طيار كانت تحلق فوق مرتفعات الجولان مشيرة إلى أنها إيرانية الصنع كانت في مهمة استطلاعية لجماعة «حزب الله» اللبنانية على طول الحدود الإسرائيلية مع سوريا.وقتل 5 من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتفجيرات جنوب محافظة الحسكة، فيما استهدف الطيران الحربي السوري والروسي، مناطق في محافظتي إدلب وحماة، ردا على هجوم شنته فصائل متشددة ضد مواقع تابعة لقوات النظام. وأكدت المعارضة أن قوات أميركية ومقاتلين عربا متحالفين معها، أخلوا قاعدة عسكرية في الصحراء السورية قرب الحدود مع العراق ونقلوا موقعهم إلى قاعدتهم الرئيسية في التنف.

ووقع حادث إسقاط الطائرة الإيرانية فوق الجولان، حيث انطلقت الطائرة من قاعدة جوية قرب دمشق وأسقطها صاروخ باتريوت فوق المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان.

وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس «كانت في مهمة استطلاعية على طول الحدود ومرتفعات الجولان لصالح حزب الله»، وأضاف «نرجح أنها إيرانية الصنع».

وقال «رسالتنا هي «إن قوات الدفاع لن تسمح بأي انتهاك للسيادة الإسرائيلية، ولن نسمح للقوات الإيرانية أو حزب الله أو الجهاد الإسلامي أو ميليشيات شيعية من أي نوع بالاقتراب من حدودنا».