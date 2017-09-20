بارزاني: إما البديل الحقيقي خلال 3 أيام أو المضي للاستفتاء

سرمد الطويل، وكالات (كركوك، أربيل)

رفض رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني القبول بأن يمثل «الخط الأخضر حدود كردستان»، وأمهل «الجميع» ثلاثة أيام لإيجاد «بديل حقيقي» أو المضي بالاستفتاء. وصرح مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى، بأن تركيا وفرنسا والأمم المتحدة تسعى للاستجابة للضمانات التي طلبها الأكراد، مقابل تأجيل الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 من سبتمبر الجاري. فيما أجل رئيس الوزراء حيدر العبادي رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بسبب قرارات متوقعة ستتخذ بشأن إصرار بارزاني على «الاستفتاء غير الدستوري»، وسط مناشدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان لبارزاني، بقبول الوساطات الدولية وتجنيب العراق أي أزمات جديدة.

واشتعل القتال في كركوك بين التركمان الذين رفضوا الاستفتاء، وقوات البيشمركة فقتل عنصران كرديان، فيما ألقى الطيران العراقي 3 ملايين منشور فوق الحويجة جنوب غرب كركوك مع بدء عمليات تحريرها من سيطرة «داعش» التي تنطلق خلال أيام.

وقال بارزاني أمس، إن «قرار الاستفتاء هو قرار الشعب الكردستاني وليس لشخص واحد أو حزب معين».

وقال أيضا إن الشراكة مع بغداد لم تنجح «لذلك علينا الآن أن نكون جارين عزيزين». وتابع «يطالبوننا بالرجوع إلى الخط الأخضر لترسيم حدود كردستان، ونقول لا استعداد لنا لمناقشة هذا الأمر».