رومينيجة: الاتحاد الألماني يدار بوساطة هواة

ميونيخ (د ب أ)

وجه كارل هاينز رومينيجة، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، انتقادات حادة للاتحاد الألماني لكرة القدم، إثر صدمة الإخفاق وخروج المنتخب الألماني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وقال: «الاتحاد يدار بوساطة هواة».

وتابع: «أشعر بالارتباك والذهول إزاء مفهوم الاتحاد الألماني عن إدارة الأزمات، وأرى أن الكفاءات الكروية منعدمة فيه».

وأضاف: « الوضع الحالي، بعد إخفاق المنتخب في بداية مشوار الدفاع عن لقب المونديال والخروج من الدور الأول، يعيد إلى الأذهان ذكريات الفشل في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2000».

وأوضح لا أرى تعاملاً مهنياً واضحاً في إدارة الأزمة في الوقت الحالي.

وهذا لم يشكل مفاجأة بالنسبة لي، لأن الاتحاد الألماني في الواقع مملوء «بالهواة». ويعكف راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني ويواخيم لوف المدير الفني للمنتخب وأوليفر بييرهوف مدير المنتخب، حالياً، على تحليل ودراسة أسباب إخفاق المنتخب في المونديال الروسي.