موتو مدرباً لـ «رديف» الوحدة

علي الزعابي (أبوظبي)

تعاقد نادي الوحدة مع المدرب الروماني أدريان موتو «39 عاماً» لتولي تدريب فريق الرديف لكرة القدم، ومن المنتظر أن يشكل إضافة كبيرة للفريق لما يمتلكه من خبرات طويلة في كرة القدم الأوروبية، حيث لديه مشوار حافل بالإنجازات عندما كان لاعباً بالمشاركة مع كبرى الأندية الأوروبية بخوض تجارب مع تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس وفيورنتينا الإيطاليين، كما أنه مثل منتخب بلاده في 77 مباراة دولية مسجلاً 35 هدفاً.

وخاض موتو تجربة تدريبية قصيرة على مستوى الفريق الأول بنادي فولونتاري الروماني في الموسم الماضي، قاده خلالها في 11 مباراة، وحقق الفوز في 3 وتعادل في مثلها، وتلقى الخسارة في 5 مباريات.

يذكر أن فريق رديف الوحدة كان قد حقق لقب المسابقة في الموسم قبل الماضي، كما أنه منافس دائم بحلوله وصيفاً في الموسمين الماضي وقبل الماضي.