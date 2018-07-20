«بوينج» توقع طلبات شراء ومذكرات التزام بـ100 مليار دولار

فارنبورو (الاتحاد)

أعلنت بوينج عن تلقيها طلبات شراء ومذكرات التزام بقيمة إجمالية قدرها 98.4 مليار دولار، وفقاً لقائمة الأسعار الرسمية، بالإضافة إلى طلبات شراء واتفاقيات لخدمات تجارية ودفاعية بقيمة 2.1 مليار دولار.

وقال دينيس مويلنبيرغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوينج: «كان حضور بوينج هو الأبرز في فارنبورو، حيث أظهرنا القيمة المميزة التي نقدمها لعملائنا، مع نجاحنا في تأمين أعمال جديدة ضخمة في مجال المنتجات والخدمات، والإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية القوية مع إمبراير.

كما أننا استثمرنا في مجتمعاتنا الأوروبية، وأطلقنا مؤسستنا الجديدة Boeing NeXt التي أثبتت أن المستقبل يُبنى هنا في شركة بوينج.

وسوف نواصل أداءنا المتفوق في السوق بفضل أعضاء فريقنا الموهوبين الذين يبدعون في جميع أقسام شركتنا في إطار استراتيجيتنا الموحدة، وينجزون بكفاءة مجموعة أعمالنا التي أثبتت تميزها عبر التركيز على العملاء».

وشهدت بوينج أسبوعاً مميزاً من حيث حجم طلبات الشراء في قطاع الطيران التجاري، حيث أعلن عملاء عن 673 طلب شراء ومذكرة التزام بالمجمل، ما يعكس استمرار الطلب المتنامي على طائرات الشحن مع طلبات شراء ضخمة لطائرات 737 ماكس 8 و787.

ونجحت بوينج في تأمين 48 طلب شراء ومذكرة التزام لطائرات 777F، وخمس طائرات 747-8F، ما يعكس النمو المستمر لسوق الشحن الجوي حول العالم.