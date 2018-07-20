«بوينج» توقع طلبات شراء ومذكرات التزام بـ100 مليار دولار

فارنبورو (الاتحاد)
أعلنت بوينج عن تلقيها طلبات شراء ومذكرات التزام بقيمة إجمالية قدرها 98.4 مليار دولار، وفقاً لقائمة الأسعار الرسمية، بالإضافة إلى طلبات شراء واتفاقيات لخدمات تجارية ودفاعية بقيمة 2.1 مليار دولار.
وقال دينيس مويلنبيرغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوينج: «كان حضور بوينج هو الأبرز في فارنبورو، حيث أظهرنا القيمة المميزة التي نقدمها لعملائنا، مع نجاحنا في تأمين أعمال جديدة ضخمة في مجال المنتجات والخدمات، والإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية القوية مع إمبراير.
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وسوف نواصل أداءنا المتفوق في السوق بفضل أعضاء فريقنا الموهوبين الذين يبدعون في جميع أقسام شركتنا في إطار استراتيجيتنا الموحدة، وينجزون بكفاءة مجموعة أعمالنا التي أثبتت تميزها عبر التركيز على العملاء».
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ونجحت بوينج في تأمين 48 طلب شراء ومذكرة التزام لطائرات 777F، وخمس طائرات 747-8F، ما يعكس النمو المستمر لسوق الشحن الجوي حول العالم.