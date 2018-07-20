تقنية جديدة لصناعة الإلكترونيات من الورق

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طور فريق من الباحثين بجامعة يو سي بيركلي في ولاية كاليفورنيا الأميركية تقنية جديدة لصناعة المحولات وأجهزة الاستشعار الإلكترونية من الورق. ورغم أن محاولات استخدام الورق في صناعة الإلكترونيات قد بدأت قبل عشر سنوات، إلا أنها كانت تعتمد على استخدام معادن ثمينة، مثل الذهب والفضة كأقطاب كهربائية لهذه النوعية من الأجهزة الإلكترونية، ولكن التقنية الجديدة تعتمد على مادة رخيصة الثمن تسمى «موليبدينم» للقيام بدور المعدن الموصل للكهرباء، حيث يتم إضافتها إلى مادة جيلاتينية سائلة ودمجها مع الكربون، ثم يتم بعد ذلك تغليف الورق بهذا السائل وتجفيفه.

ويمكن بعد ذلك استخدام شعاع ليزر لرسم شكل الرقاقة الإلكترونية على قطعة الورق بعد تسخين الموليبدينم إلى ألف درجة مئوية، ما يسمح بصناعة موصلات كهربائية من مادة كربون الموليبدينم. ونقل الموقع الإلكتروني «تك إكسبلور» المتخصص في العلوم والتكنولوجيا عن الباحث ليوي لين قوله إنه «من دون المادة الجيلاتينية، سوف يتحول الورق إلى رماد» عند تسخينه. ويرى فريق البحث أنه من الممكن استخدام الإلكترونيات المصنوعة من الورق في العديد من التطبيقات، مثل رصد معدلات التلوث بالمعادن الثقيلة في المياه على سبيل المثال، وغيرها.