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«جيبني» ترتدي ثوب السيارة الكهربائية في الفلبين
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تاريخ النشر: السبت 21 يوليو 2018

مانيلا (د ب أ)

ليس لدى روميو كويلان، وهو سائق يعمل في خدمات النقل العام منذ أكثر من 20 عاما، أي فكرة عما سيفعله بعدما تقوم الحكومة بالاستغناء عن سيارته من نوع «جيبني» - والمعروفة في الفلبين باسم «ملك الطريق» - حيث يعود تاريخ تصنيع سيارته إلى 24 عاما.

ويشار إلى أن سيارة جيبني التي تطلق انبعاثات من الدخان ومزودة بمحرك يعمل بالديزل، تعتبر منذ فترة طويلة «العمود الفقري» للمواصلات العامة في الفلبين، حيث تقوم بنقل الركاب والبضائع إلى كل مكان في البلاد.

وكانت الحكومة الفلبينية أطلقت في وقت سابق من العام الجاري برنامجا مدته ست سنوات للاستغناء عن سيارات جيبني التي لا يقل تاريخ تصنيعها عن 15 عاما، واحلال حافلات صغيرة (ميني باص) تعمل بالكهرباء أو بمحركات تنتج انبعاثات أقل سمية محلها.

ومن المقرر أن تكون الحافلة الخاصة بكويلان - والتي يطلق عليها اسم «سامي»، وهو اسم أحد أبنائه - من بين المركبات التي سوف تُمنع من السير على الطريق بحلول عام.2021

ويقول كويلان البالغ من العمر 68 عاماً، وهو أب لأربعة من الأبناء البالغين، أثناء انتظاره لركاب من المسافرين بالقرب من منطقة الميناء في مانيلا: «لا شك في أن برنامج التحديث يعتبر جيداً... ولكنني لا أعتقد أنني أستطيع تحمل تكاليف شراء سيارات جيبني الجديدة»، مضيفا: «في الوقت الحالي، سوف أستمر في قيادة سيارتي/‏سامي/‏ إلى أن يطلبوا مني التوقف». ... المزيد
     
 

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