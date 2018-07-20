«جيبني» ترتدي ثوب السيارة الكهربائية في الفلبين

مانيلا (د ب أ)

ليس لدى روميو كويلان، وهو سائق يعمل في خدمات النقل العام منذ أكثر من 20 عاما، أي فكرة عما سيفعله بعدما تقوم الحكومة بالاستغناء عن سيارته من نوع «جيبني» - والمعروفة في الفلبين باسم «ملك الطريق» - حيث يعود تاريخ تصنيع سيارته إلى 24 عاما.

ويشار إلى أن سيارة جيبني التي تطلق انبعاثات من الدخان ومزودة بمحرك يعمل بالديزل، تعتبر منذ فترة طويلة «العمود الفقري» للمواصلات العامة في الفلبين، حيث تقوم بنقل الركاب والبضائع إلى كل مكان في البلاد.

وكانت الحكومة الفلبينية أطلقت في وقت سابق من العام الجاري برنامجا مدته ست سنوات للاستغناء عن سيارات جيبني التي لا يقل تاريخ تصنيعها عن 15 عاما، واحلال حافلات صغيرة (ميني باص) تعمل بالكهرباء أو بمحركات تنتج انبعاثات أقل سمية محلها.

ومن المقرر أن تكون الحافلة الخاصة بكويلان - والتي يطلق عليها اسم «سامي»، وهو اسم أحد أبنائه - من بين المركبات التي سوف تُمنع من السير على الطريق بحلول عام.2021