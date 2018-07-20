الشركات الأميركية تنتقد تهديد ترامب رسوم على السيارات المستوردة

واشنطن (د ب أ)

وجه ممثلو صناعة السيارات الأميركية انتقادات لاعتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة ومكوناتها، وذلك خلال جلسة استماع علنية عقدتها وزارة التجارة الأميركية.

كانت جلسة الاستماع جزءاً من التحقيق الرسمي الذي تجريه الحكومة الأميركية حول تأثير السيارات المستوردة على الأمن القومي الأميركي.

وقالت «جينيفر توماس» نائب رئيس «تحالف مصنعي السيارات» الأميركي الذي يضم 14 شركة أميركية وأجنبية تدير 45 مصنعاً في 14 ولاية أميركية: «إن التحالف يعارض بقوة هذا التحقيق غير المسبوق وغير المبرر، واحتمال فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة ومكوناتها». وأضافت أن الرسوم «منهج خطأ» لتحقيق المزيد من العدالة في الأسواق العالمية.

تمثل جلسة الاستماع جزءاً من عملية حكومية بدأت في مايو الماضي، والتي يمكن على أساس نتيجتها اتخاذ وزير التجارة «ويلبور روس» توصية بفرض رسوم أو حصص لواردات الولايات المتحدة من السيارات، حيث سيكون القرار النهائي بشأن هذه التوصية في يد الرئيس ترامب.