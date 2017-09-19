الحيوانات الأكبر والأصغر.. مهددة بالانقراض

واشنطن (أ ف ب)

أظهرت دراسة حديثة أن مخاطر الانقراض بسبب النشاط البشري ترتفع لدى أكبر الأنواع الحيوانية وأصغرها، محذرة من أن فقدان هذه الأنواع يؤدي إلى تغيّرات جذرية في الغابات والبراري والمحيطات والأنهار والجداول.

وليام ريبل، أستاذ علوم الأنظمة البيئية في جامعة أوريجن الأميركية والمشرف على الدراسة المنشورة في مجلة الأكاديمية الأميركية للعلوم، قال، إن معرفة تأثير حجم الحيوان على إمكانية انقراضه، يشكل أداة لتقييم مخاطر الانقراض لأنواع عدة لا نعرف عنها الكثير، حيث عاين الباحثون في الولايات المتحدة وأستراليا وسويسرا أكثر من 27 ألف نوع من الفقريات مدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، منها أربعة آلاف و400 مهددة بالانقراض، ومن بين هذه الأنواع حيوانات ثديية وطيور وزواحف وبرمائيات وأسماك». والحيوانات الأكبر حجماً مهددة بسبب الصيد، و90% من الحيوانات التي يبلغ وزنها كيلو جراماً واحداً أو أكثر مهددة بالسبب نفسه، حيث أشار الباحثون إلى أن المخاطر على الأنواع الأصغر قد تكون أكبر مما هو مقدّر، فالأنواع الفقرية الصغيرة التي لا يزيد وزنها على 77 جراماً مهددة بسبب فقدان مواطنها الطبيعية أو تغير بيئتها.