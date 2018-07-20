تجدد المخاوف يقود الأسواق العالمية للتراجع

عواصم (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية أمس، مع تخلي قطاعي السيارات والبنوك عن مكاسبهما في ظل زيادة التوترات التجارية التي تسببت في هبوط اليوان الصيني وأسواق الأسهم الأميركية.

وتصدرت أسهم قطاع السيارات الأكثر حساسية للتوترات التجارية قائمة الخاسرين، حيث انخفض مؤشر القطاع 1.1%.

وشكلت أسهم القطاع المالي أكبر ضغط على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع تضرر المعنويات تجاه الحرب التجارية، بينما اتجه المستثمرون لشراء أسهم قطاعات، مثل الرعاية الصحية وشركات السلع الاستهلاكية التي تعد بها قدر أقل من المخاطرة.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية وتراجعت الأسهم أمس، بعد أن تحدثت وسائل إعلام محلية عن توترات داخل الحكومة الائتلافية، وبعدما أثارت مقابلة أجرتها إحدى الصحف مع نائب برلماني مخاوف جديدة بشأن التزام حكومة روما تجاه اليورو.