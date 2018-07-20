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الدولار دون أعلى مستوى في عام بعد تصريحات ترامب

تجدد المخاوف يقود الأسواق العالمية للتراجع
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تاريخ النشر: السبت 21 يوليو 2018

عواصم (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية أمس، مع تخلي قطاعي السيارات والبنوك عن مكاسبهما في ظل زيادة التوترات التجارية التي تسببت في هبوط اليوان الصيني وأسواق الأسهم الأميركية.

وتصدرت أسهم قطاع السيارات الأكثر حساسية للتوترات التجارية قائمة الخاسرين، حيث انخفض مؤشر القطاع 1.1%.

وشكلت أسهم القطاع المالي أكبر ضغط على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع تضرر المعنويات تجاه الحرب التجارية، بينما اتجه المستثمرون لشراء أسهم قطاعات، مثل الرعاية الصحية وشركات السلع الاستهلاكية التي تعد بها قدر أقل من المخاطرة.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية وتراجعت الأسهم أمس، بعد أن تحدثت وسائل إعلام محلية عن توترات داخل الحكومة الائتلافية، وبعدما أثارت مقابلة أجرتها إحدى الصحف مع نائب برلماني مخاوف جديدة بشأن التزام حكومة روما تجاه اليورو.

وزاد العائد على السندات الحكومية التي أجلها عامين ثماني نقاط أساس إلى 0.63%، بينما زاد العائد على السندات التي أجلها عشر سنوات ست نقاط أساس إلى 2.57%. وتحدث تجار أيضا عن تقارير نشرتها الصحف الإيطالية عن توترات بين وزير الاقتصاد جيوفاني تريا ونائبي رئيس الوزراء. وأحد أسباب توتر العلاقات هو الخلاف بشأن التعيينات في بعض الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة. ... المزيد
     
 

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