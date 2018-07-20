تجدد المخاوف يقود الأسواق العالمية للتراجع

عواصم (رويترز)
هبطت الأسهم الأوروبية أمس، مع تخلي قطاعي السيارات والبنوك عن مكاسبهما في ظل زيادة التوترات التجارية التي تسببت في هبوط اليوان الصيني وأسواق الأسهم الأميركية.
وتصدرت أسهم قطاع السيارات الأكثر حساسية للتوترات التجارية قائمة الخاسرين، حيث انخفض مؤشر القطاع 1.1%.
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وارتفع العائد على السندات الإيطالية وتراجعت الأسهم أمس، بعد أن تحدثت وسائل إعلام محلية عن توترات داخل الحكومة الائتلافية، وبعدما أثارت مقابلة أجرتها إحدى الصحف مع نائب برلماني مخاوف جديدة بشأن التزام حكومة روما تجاه اليورو.
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