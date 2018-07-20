«ديوا» تدرب موظفي الموارد البشرية على «التوظيف الدامج»

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، ورشة عمل لموظفي الموارد البشرية في الهيئة، لتدريبهم على أسس ومبادئ «التوظيف الدامج»، بالاستعانة بالأدلة الإرشادية التي أصدرتها الوزارة بهدف بناء القدرات الحكومية في مجال استقطاب وتعيين واستبقاء أصحاب الهمم، وتتضمن مقابلات العمل لأصحاب الهمم، والتعامل مع أصحاب الهمم في بيئة العمل، ودليل أصحاب‏‭ ‬الهمم‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل. ‬شارك ‬في ‬ورشة ‬العمل ‬اختصاصيو ‬التوظيف ‬في ‬قطاع ‬الموارد ‬البشرية ‬في ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬بحضور ‬أعضاء ‬مجلس ‬الاستشاري ‬لأصحاب ‬الهمم ‬في ‬الهيئة.

وحول دور الهيئة في توظيف أصحاب الهمم، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تركز الهيئة على دمج أصحاب الهمم، وتحقيق سعادتهم، من خلال توفير بيئة مؤهلة ومرنة، تتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم، وإثبات قدراتهم، وتلتزم الهيئة بتحقيق أهداف الأجندة الحكومية في محور التوظيف الدامج الذي يستهدف صقل قدرات أصحاب الهمم وتزويدهم بمهارات مهنية وتشغيلية تدعم استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي، كما حرصنا على تضمين حقوق أصحاب الهمم في جميع سياساتنا وإجراءاتنا».

من جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة: «تولي الإدارة العليا لهيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبيرة لدمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل».