خط «الإمارات» إلى تشيلي يدعم تواصل الجاليات العربية مع المنطقة

يوسف البستنجي (سنتياغو)

رحبت الجاليات العربية بافتتاح الخط الجديد المباشر لطيران الإمارات بين دبي وسنتياغو، موضحين أن هذه التطورات ستعزز التعاون بين الجاليات العربية في تشيلي وأميركا اللاتينية والبلدان العربية عامة.

ودشنت شركة طيران الإمارات وجهتها الرابعة في أميركا اللاتينية إلى العاصمة التشيلية في 5 يوليو الجاري، عبر خط مباشر بين دبي و سنتياغو مرورا بساوباولو، بمعدل 5 رحلات أسبوعياً، لتصبح هذه الوجهة الجديدة رقم 161 للناقلة.

وقال أنور مخلوف المحامي التشيلي من أصل فلسطيني وعضو مجلس إدارة جمعية الجالية الفلسطينية في تشيلي: «إن افتتاح خط مباشر يربط بين دبي وسنتياغو بشكل مباشر سيكون له أثر كبير على تسهيل حركة أبناء الجالية وزيارتهم بلدهم الأم والبلدان العربية الأخرى». وأوضح أن الجاليات العربية في أميركا اللاتينية تتطلع لتوثيق صلاتها مع البلدان العربية، وأن تدشين خطوط مباشرة للسفر يساعد على تنمية العلاقات بين الجاليات العربية وبلدانها، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بينها.

وقال مخلوف: «إن الجاليات العربية موجودة بشكل كبير ومؤثر في بلدان أميركا اللاتينية كافة، ولكنها تتركز تقريباً في ثلاثة بلدان أساسية، حيث تعتبر جمهورية تشيلي المركز الرئيس للجالية الفلسطينية، فيما تتركز الجالية السورية في الأرجنتين واللبنانية في البرازيل.

إلى ذلك قال جيرمو فينغر تشيلي من أصل لبناني وهو موظف في شركة سياحة: «إن افتتاح خط مباشر بين دبي و سنتياغو لطيران الإمارات يعتبر خطوة مهمة جداً، لتوثيق الصلة وفتح الآفاق للرجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين للبحث عن الفرص الاستثمارية المجدية، وهي كثيرة في سوقي تشلي والإمارات»، لافتاً إلى أن افتتاح الخط الجديد جاء في وقت مناسب، حيث إن بعض الشركات العالمية التي كانت تربط أميركا اللاتينية بالشرق الأوسط وآسيا قد ألغت رحلاتها أو خفضتها إلى النصف مؤخراً.

وأوضح أن الجاليات العربية تتطلع لبناء علاقات استثمارية وتبادل معرفي وتقني وثقافي وسياحي مع الدول العربية.

ومن جهته، قال البرفيسور هيما إنسينا، استاذ القانون الدولي في جامعة سنتياغو وهو فلسطيني الأصل: «إن الجالية الفلسطينية في تشيلي تعد قوة اقتصادية وثقافية لها تأثيرها الكبير في المجتمع التشيلي».

ودعا انسينا إلى مزيد من التعاون وتطوير للعلاقات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية عامة بين جمهورية تشيلي والدول العربية ولاسيما دولة الإمارات بوصفها مركز الشرق الأوسط النابض.