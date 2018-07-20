%60 من شركات التطوير تنفذ مشاريع بأسعار معقولة

حسام عبدالنبي (دبي)

بدأت شركات التطوير العقاري الكبيرة في دولة الإمارات التركيز على المشاريع العقارية التي توفر الوحدات بأسعار معقولة (السكن ميسور التكلفة) في محاولة لاستيعاب ما يصل إلى 385 ألفاً من المغتربين، حسب ريان فانسا، مدير الخدمات العقارية بشركة الماسة كابيتال لإدارة الأصول البديلة والاستشارات، والذي أكد في حوار مع «الاتحاد» أن حكومة الإمارات عززت خطط الإسكان الميسرة لكل من السكان المحليين والمغتربين.

وقال فانسا، إنه وفقاً لتقرير «تمويل المنازل في دولة الإمارات»، فإن نحو 60% من كبار مطوري العقارات في دبي يشاركون الآن في قطاع العقارات معقولة الأسعار، وقد أطلقوا مشاريع بأسعار تتراوح بين 400 ألف درهم و700 ألف درهم، موضحاً أنه برغم تراجع العائدات في سوق الإسكان في الإمارات وانخفاض قيم المعاملات مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن قطاع العقارات في الإمارات ينضج ويتأهب للنمو على المدى الطويل، نتيجة لتحسن اللوائح وأسس الاقتصاد الكلي المتينة والبنية التحتية المتطورة.

وأشار فانسا، إلى أن الجهود الحكومية للتنويع الاقتصادي، واستقرار أسعار النفط، وارتفاع الاستثمارات الخاصة، وكذلك التطور الاقتصادي السريع، والذي أدى إلى زيادة تعداد السكان من المغتربين، عوامل تضمن تعافي سوق العقارات في الإمارات وفي منطقة الخليج بشكل عام، منوهاً أن تلك العوامل، مضافاً إليها الزيادة في دخل الفرد، أثمرت زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وستنعكس أيضاً على استقرار القطاع العقاري في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأشاد فانسا، خلال حديثه لـ«الاتحاد» بالجهود التي تبذلها حكومتا أبوظبي ودبي بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتحسين الاقتصاد، واتخاذ قرارات سياسية مواتية، وانعكاس ذلك على القطاع العقاري في الدولة، منوهاً أن سوق العقارات وقطاع الإنشاءات في الإمارات شكلا معاً مسار نمو نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، بمساهمة فردية بلغت 6% و9% على التوالي.

وأكد أهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وتأثيره الإيجابي على نمو القطاع العقاري، حيث تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات تقريبًا من 55.3 مليار درهم في عام 2010 إلى 103.1 مليار درهم في عام 2015، وذلك بوجود استثمارات المحفظة الخارجية (FPI)، والتي لا تزال تتعافى من التباطؤ الاقتصادي في عام 2009، حيث بلغت 7.7 مليار درهم في عام 2015.

وذكر أن منطقة الخليج بشكل عام أصبحت الآن وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين، حيث أصبح قطاعها العقاري مقياساً رئيساً للنمو الاقتصادي في المنطقة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة في المنطقة مهيأ لزيادة التسارع في سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في دولة الإمارات.

وعن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري، أجاب فانسا، بأن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، حيث يمكن لضريبة القيمة المضافة أن تولد 12 مليار درهم في عامها الأول، و20 مليار درهم في عامها الثاني.

وأكد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيزيد الشفافية في القطاع العقاري على الرغم من التأثير المؤقت في بداية التطبيق على سوق العقارات، ثم سيلمس الجميع الأثر الحقيقي بعد التطبيق الناجح للضريبة، متوقعاً أن يكون لإدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في السعودية والإمارات تأثيره على القوة الشرائية للمستثمرين المحليين وعلى قرارات الاستثمار الخاصة بالمستثمرين الدوليين.

وأضاف: «ومن المتوقع أيضاً أن يكون لتطبيق هذه الضريبة تداعيات على قطاع العقارات، لا سيما مع عقود الإيجار وشراء العقارات، حيث تعتبر تلك العقود إمدادات خاضعة لضريبة القيمة المضافة، مرجحاً أن تزيد ضريبة القيمة المضافة من تكاليف استئجار العقارات أو امتلاكها، وأيضاً أن ترتفع أسعار العقارات التجارية وقيمتها بنحو 2-5%».