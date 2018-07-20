وزير التجارة الأميركي يتوقع استئناف مفاوضات «نافتا»

واشنطن (أ ف ب)

أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، الخميس، أن التفاوض على تعديل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) قد يُستأنف قريباً.

وقال روس إن الرئيس المكسيكي المنتخب اندريس مانويل لوبيز اوبرادور «عدّل خطابه بشكل كبير، وأعلن بكل وضوح أن فكرة إعادة التفاوض على (نافتا) تروقه». وقبل الانتخابات المكسيكية، ساد قلق من إمكان تخلّي لوبيز اوبرادور الشعبوي اليساري عن مفاوضات تعديل الاتفاق.

وأعلن روس في مقابلة مع شبكة «سي ان بي سي» الأميركية، أن فريقاً تابعاً للوبيز اوبرادور يعمل مع الحكومة الحالية على ملف مفاوضات «نافتا» التي «نعتقد أنها ستُستأنف سريعاً». وبعد الانتخابات قال كارلوس اورزوا الذي من المقرر أن يتولى وزارة المال، إن وتيرة إعادة التفاوض على «نافتا» قد تتسارع بعد الانتخابات التشريعية الأميركية في نوفمبر المقبل.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الموقع مع المكسيك وكندا، والمطبق منذ عقدين، ما لم يتم تعديله.

وبعدما سعى مسؤولون للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات المكسيكية التي أجريت في يوليو، توقفت المفاوضات على خلفية المطالب الأميركية بتصنيع السيارات في كندا أو المكسيك.