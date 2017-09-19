خريف «الشارقة للفنون» يزهر فناً وموسيقى

الشارقة (وام)

تستعد «مؤسسة الشارقة للفنون»، لإطلاق برنامجها لفصل الخريف الذي يضم مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية الفنية تشمل المعارض الفنية والعروض السينمائية والبرامج والورش التعليمية المكثفة للصغار والكبار.

وتستهل المؤسسة برنامجها الخريفي في 30 سبتمبر الجاري بإطلاق أول معارضها «مشروع مارس 2017 »، وهو أحد المشاريع السنوية التي تقيمها لدعم الفنانين الشباب في منطقة الخليج وعموم العالم العربي، بينما تفتتح في 4 نوفمبر معرضاً للفنان الإماراتي الراحل حسن شريف « 1951- 2016 »، يشمل أعماله منذ بداية سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2016.

ويتضمن معرض «مشروع مارس 2017» في نسخته الرابعة عدة مشاريع فنية منجزة في مواقع محددة أنتجها أربعة فنانين خلال هذه الدورة من برنامج الإقامة التعليمي.

وتعرض هذه الأعمال في البيوت التراثية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون والأمكنة العامة في ساحة المريجة وساحة الخط العربي وساحة الفنون. وتعكس الأعمال المقدمة لهذا العام موضوعات على اتصال بتاريخ إمارة الشارقة المعاصر، فضلاً عن اختبار أسئلة متعلقة بالإنتاج والاستهلاك، وتتنوع ما بين أعمال فيديو والتصوير الفوتوغرافي والمنحوتات والأعمال التركيبية. ويشارك في هذا المعرض الذي يستمر حتى 30 ديسمبر المقبل كل من الفنانين: العنود العبيدلي وناصر نصر الله من الإمارات العربية المتحدة ومحمود الصفدي من لبنان وسفيان زوقار من الجزائر.

ويأتي معرض «أنا فنان العمل الواحد» للفنان الراحل حسن شريف بمثابة تكريم لتاريخه الفني الطويل الذي ساهم في دعم الحراك الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. واستغرق إعداد هذا المعرض الاستثنائي سنوات عدة وهو من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، ويعدّ الأول من نوعه الذي يضيء على نتاج الفنان حسن شريف وتجلياته الفنية والفكرية بوصفه أبرز فناني الإمارات المعاصرين. ويقدّم المعرض الجزء الأكبر من أعماله بدءاً من سبعينيات القرن الماضي وصولاً إلى 2016 سنة رحيله، متضمناً رسوماته الكاريكاتورية الأولى ورسومات القصص المصورة المتسلسلة، إضافة إلى أعماله الأدائية والتركيبية ولوحاته التي سيتم عرضها في ساحة المريجة وساحة الفنون.

وفي سياق متصل تستعد «مؤسسة الشارقة للفنون» لإطلاق الدورة الأولى من برنامجها الموسيقي في نوفمبر المقبل، عبر فعالية مخصصة للموسيقى تواصل فيها العروض الموسيقية التي جاءت على هامش دورات بينالي الشارقة ولقاء مارس والمعارض الفنية المتعاقبة. ويضم البرنامج العديد من الفعاليات كالحفلات الموسيقية وورش العمل والحوارات وجلسات النقاش والسهرات الموسيقية المفتوحة وغيرها، موفراً منصة استقطاب للمواهب الفنية الجديدة وفناني عروض الأداء في دولة الإمارات والمنطقة وتعميق التفاعل مع الجمهور وتعزيز الثقافة الموسيقية لدى أفراد المجتمع.