خريف «الشارقة للفنون» يزهر فناً وموسيقى

الشارقة (وام)
تستعد «مؤسسة الشارقة للفنون»، لإطلاق برنامجها لفصل الخريف الذي يضم مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية الفنية تشمل المعارض الفنية والعروض السينمائية والبرامج والورش التعليمية المكثفة للصغار والكبار.
وتستهل المؤسسة برنامجها الخريفي في 30 سبتمبر الجاري بإطلاق أول معارضها «مشروع مارس 2017 »، وهو أحد المشاريع السنوية التي تقيمها لدعم الفنانين الشباب في منطقة الخليج وعموم العالم العربي، بينما تفتتح في 4 نوفمبر معرضاً للفنان الإماراتي الراحل حسن شريف « 1951- 2016 »، يشمل أعماله منذ بداية سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2016.
|
وتعرض هذه الأعمال في البيوت التراثية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون والأمكنة العامة في ساحة المريجة وساحة الخط العربي وساحة الفنون. وتعكس الأعمال المقدمة لهذا العام موضوعات على اتصال بتاريخ إمارة الشارقة المعاصر، فضلاً عن اختبار أسئلة متعلقة بالإنتاج والاستهلاك، وتتنوع ما بين أعمال فيديو والتصوير الفوتوغرافي والمنحوتات والأعمال التركيبية. ويشارك في هذا المعرض الذي يستمر حتى 30 ديسمبر المقبل كل من الفنانين: العنود العبيدلي وناصر نصر الله من الإمارات العربية المتحدة ومحمود الصفدي من لبنان وسفيان زوقار من الجزائر.
|
وفي سياق متصل تستعد «مؤسسة الشارقة للفنون» لإطلاق الدورة الأولى من برنامجها الموسيقي في نوفمبر المقبل، عبر فعالية مخصصة للموسيقى تواصل فيها العروض الموسيقية التي جاءت على هامش دورات بينالي الشارقة ولقاء مارس والمعارض الفنية المتعاقبة. ويضم البرنامج العديد من الفعاليات كالحفلات الموسيقية وورش العمل والحوارات وجلسات النقاش والسهرات الموسيقية المفتوحة وغيرها، موفراً منصة استقطاب للمواهب الفنية الجديدة وفناني عروض الأداء في دولة الإمارات والمنطقة وتعميق التفاعل مع الجمهور وتعزيز الثقافة الموسيقية لدى أفراد المجتمع.