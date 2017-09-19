3 شاعرات في أمسية «الأقصر»

الشارقة - (الاتحاد)

استضاف بيت الشعر بالأقصر السبت الماضي الشاعرات : بهية طلب، وأمل جمال، وصباح هادي، وقدمهن الشاعر حسين القباحي مدير البيت.

وبدأت الأمسية بالشاعرة بهية طلب، وهي باحثة بأطلس الفلكلور المصري، وصدرت لها عدة دواوين شعرية، كما نشرت قصائدها في معظم الدوريات الأدبية المصرية والعربية، ومما قرأته قصيدة بعنوان «حين يبدأ العالم بالصدأ»،

ثم تلتها الشاعرة أمل جمال، صاحبة « لا أسميك»، و«من أجل سحابة»، ومما ألقته:

سأخرج للريح/&rlm أتغطى بالورق الذابل/&rlm وأقول لأشجار الدنيا العارية: احتضنيني/&rlm فتبكي الأشجار وحدتها.

ثم اختتمت الأمسية الشاعرة صباح محمد صاحبة ديوان «رتوش فوق أضرحة البحر» بقصيدة حملت نفس العنوان.