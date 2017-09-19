الماجد يستقبل أمين عام اتحاد الجامعات العربية

دبي (الاتحاد)

استقبل جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في مكتبه بدبي، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان، وبحث معه عدداً من القضايا الثقافية ذات الاهتمام المشترك، ثم رافقه أثناء جولة في المركز، زار خلالها قسم المكتبات الخاصة، واطلع على عدد منها مثل المكتبة الفارسية، ومكتبة جامعة هارفارد، ونوادر الكتب الأجنبية، وغيرها من المكتبات الخاصة. كما اطلع الضيف على المعمل الرقمي المتخصص في تحويل الأوعية الثقافية إلى أوعية رقمية يجري حفظها بطرق تقنية حديثة تهدف إلى حماية الكتب من التلف.

وأبدى العدوان إعجابه بالمستوى الذي وصل إليه المركز، وأثنى على جهود الماجد في حفظ الكتاب والتراث المخطوط.