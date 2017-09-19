«الثقافة» تطلق 10 إصدارات جديدة دعماً للكاتب الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)
في إطار حرصها على دعم ورعاية المواهب الثقافية والمبدعين، قامت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بتفعيل خدمة الشراء التشجيعي بأكثر من 3000 نسخة من 10 كتب جديدة لمؤلفين إماراتيين، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تركز على رفع مستوى الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز قدرات الموهوبين والاستثمار الأمثل لطاقات الشباب الإماراتي، إضافة إلى تقديم محتوى ثقافي راقٍ للجمهور يتناول اللغة العربية والتراث والقيم الإماراتية ودعم المؤلف الإماراتي وضمان وصوله إلى قاعدة أكبر من الجمهور الثقافي، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
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وأضاف النعيمي أن العناوين المختارة تتنوع بين الاهتمام بالتراث والتاريخ الإماراتي، وما يتعلق بالشباب والجامعة، إضافة إلى الرواية والشعر والدراسات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وكذا الكتب التي تهتم بالإنسانيات، وأن مؤلفي هذه الكتب تتراوح أعمارهم بين العشرين والسبعين حتى تغطي هذه الخدمة كل الأجيال من مبدعي ومؤلفي الإمارات، مؤكداً أن هذه المجموعة تضمن للقارئ متعة القراءة الشاملة لتنوعها الكبير وغزارة معلوماتها.
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وفيما يتعلق باهتمامات الشباب، ولكي تقدم لهم الوزارة مجموعة من الأفكار والخبرات لمساعدتهم في سعيهم لتحصيل المعرفة، ضمت قائمة الشراء التشجيعي كتاب «الطريق إلى الجامعة» لمؤلفه محمد عبده اليافعي، وتضم صفحات الكتاب إجابات لتساؤلات الشباب وهمومهم وتوقعاتهم ومخاوفهم والتحديات التي تواجههم أثناء التفكير بالمستقبل وكيفية اختيار الجامعة والتخصص الجامعي. وكتاب «يُغيرُ حُبكِ طقس المدينة» لمؤلفته عائشة الظاهري، ويضم الكتاب مشاهدات تعكس مناخات العذاب والفرح وعلاقة الإنسان بذاته أولاً، ثم بأرضه، وإنسانيته والكون بأكمله، وكتاب «رحلة في تطوير الذات» لمؤلفته (مروة يوسف) وهو عبارة عن مقالات متنوعة في تطوير الذات بلغة سهلة ومشوقة تستند فيها المؤلفة إلى تجاربها الشخصية وخبراتها العملية.
ويطل القارئ على التراث من خلال كتاب «المعتقدات الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة» لإبراهيم الهاشمي و د. عائشة بالخير، وهو عبارة عن دراسة تراثية حول المعتقدات الشعبية التي اندثرت والأخرى التي لا تزال قائمة وتنوعها وتاريخها وأهميتها، ورواية «ليش مستعجل» لمؤلفها عيسى الشرهان، التي تسرد سيرة الكاتب وتجاربه في بلاد العم سام «أميركا» خلال فترة ابتعاثه للدراسة، بلغة سردية مشوقة وأسلوب فكاهي سلس مميز، إضافة إلى المجموعة القصصية «شغب موارب» للكاتبة هويدا الظنحاني، وهي تضم مجموعة من القصص القصيرة جداً عن تناقضات الحياة ومفاجآتها، بعين واعية متأملة.