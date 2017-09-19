«الثقافة» تطلق 10 إصدارات جديدة دعماً للكاتب الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار حرصها على دعم ورعاية المواهب الثقافية والمبدعين، قامت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بتفعيل خدمة الشراء التشجيعي بأكثر من 3000 نسخة من 10 كتب جديدة لمؤلفين إماراتيين، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تركز على رفع مستوى الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز قدرات الموهوبين والاستثمار الأمثل لطاقات الشباب الإماراتي، إضافة إلى تقديم محتوى ثقافي راقٍ للجمهور يتناول اللغة العربية والتراث والقيم الإماراتية ودعم المؤلف الإماراتي وضمان وصوله إلى قاعدة أكبر من الجمهور الثقافي، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال عبد الله النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة: إن الوزارة تهدف من خدمة الشراء التشجيعي إلى تحفيز المبدع المواطن وأي إبداع أدبي أو علمي تكون الإمارات محوره، وذلك بنشر الإصدارات التي تقوم بشرائها من مؤلفيها، ثم تزود بها المكتبات العامة التابعة للوزارة، إضافة إلى عرضها في مكتبات الملحقيات الثقافية لسفارات الدولة في الخارج، والمساهمة في نشر الكتاب الإماراتي وتوزيعه، والتعريف بالنتاج الفكري للمؤلفين الإماراتيين والعرب الذين يتناولون الإمارات في مؤلفاتهم، أو إهداء بعض تلك الإصدارات إلى الدوائر والهيئات على مستوى الدولة.

وأضاف النعيمي أن العناوين المختارة تتنوع بين الاهتمام بالتراث والتاريخ الإماراتي، وما يتعلق بالشباب والجامعة، إضافة إلى الرواية والشعر والدراسات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وكذا الكتب التي تهتم بالإنسانيات، وأن مؤلفي هذه الكتب تتراوح أعمارهم بين العشرين والسبعين حتى تغطي هذه الخدمة كل الأجيال من مبدعي ومؤلفي الإمارات، مؤكداً أن هذه المجموعة تضمن للقارئ متعة القراءة الشاملة لتنوعها الكبير وغزارة معلوماتها.

ومن أحدث الإصدارات التي اشترتها وزارة الثقافة في هذا الإطار كتاب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي «رائد النهضة الثقافية في الشارقة» لمؤلفه د. خالد بن محمد مبارك القاسمي، ويتناول تاريخ ونشأة وسمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصولاً إلى المنجزات الثقافية الكبرى المتحققة في عهده الذي أصبحت فيه الشارقة عاصمة للثقافة العربية والإسلامية، وكتاب «قبيلة بني ياس في أرشيف صحيفة الغربية» لمؤلفه عبد الله بن محمد المهيري، ويعد سجلاً تاريخياً يحوى تفاصيل ودقائق المعلومات الموثقة عن تاريخ قبيلة بني ياس ونسبها وتراثها، وكتاب «حروف ممزقة» لمؤلفته منى الشيبة، نصوص نثرية متنوعة بين الخواطر والوجدانيات الوطنية والطفولة والموقف الإنساني والدعوة إلى المودة والتسامح.

وفيما يتعلق باهتمامات الشباب، ولكي تقدم لهم الوزارة مجموعة من الأفكار والخبرات لمساعدتهم في سعيهم لتحصيل المعرفة، ضمت قائمة الشراء التشجيعي كتاب «الطريق إلى الجامعة» لمؤلفه محمد عبده اليافعي، وتضم صفحات الكتاب إجابات لتساؤلات الشباب وهمومهم وتوقعاتهم ومخاوفهم والتحديات التي تواجههم أثناء التفكير بالمستقبل وكيفية اختيار الجامعة والتخصص الجامعي. وكتاب «يُغيرُ حُبكِ طقس المدينة» لمؤلفته عائشة الظاهري، ويضم الكتاب مشاهدات تعكس مناخات العذاب والفرح وعلاقة الإنسان بذاته أولاً، ثم بأرضه، وإنسانيته والكون بأكمله، وكتاب «رحلة في تطوير الذات» لمؤلفته (مروة يوسف) وهو عبارة عن مقالات متنوعة في تطوير الذات بلغة سهلة ومشوقة تستند فيها المؤلفة إلى تجاربها الشخصية وخبراتها العملية.

ويطل القارئ على التراث من خلال كتاب «المعتقدات الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة» لإبراهيم الهاشمي و د. عائشة بالخير، وهو عبارة عن دراسة تراثية حول المعتقدات الشعبية التي اندثرت والأخرى التي لا تزال قائمة وتنوعها وتاريخها وأهميتها، ورواية «ليش مستعجل» لمؤلفها عيسى الشرهان، التي تسرد سيرة الكاتب وتجاربه في بلاد العم سام «أميركا» خلال فترة ابتعاثه للدراسة، بلغة سردية مشوقة وأسلوب فكاهي سلس مميز، إضافة إلى المجموعة القصصية «شغب موارب» للكاتبة هويدا الظنحاني، وهي تضم مجموعة من القصص القصيرة جداً عن تناقضات الحياة ومفاجآتها، بعين واعية متأملة.