نهيان بن مبارك: ديننا مختطف وسنعمل جميعاً على استرجاعه ممن اختطفوه وحرّفوه

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أمس، في قصره في أبوظبي، المشاركين في اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالمشاركين، قائلاً: حضوركم تكريم لنا، فأنتم إخوان أعزاء، ونحن نقدر عملكم في نشر الثقافة ورفع مستواها في الوطن العربي عامة، فالشعوب ليس بأموالها ولكن بثقافتها وقدرتها على التواصل مع الثقافات الأخرى، ونحن في الإمارات لدينا اهتمام كبير بالثقافة، فهي كنز تاريخي للإنسانية جمعاء.

وأضاف: نثمن عملكم ونقدر جهودكم ونرحب بكم في الإمارات، ونبارك خطوة إنشاء جائزة أدبية للشعراء والأدباء والروائيين والمبدعين والفنانين والنقاد الذين يتصدون للإرهاب والتطرف، معلناً دعمه وثيقة العين المزمع إصدارها.

وأوضح أن الإرهاب يعتبر آفة العصر، فقد تم اختطاف ديننا وشريعتنا السمحاء التي تقوم على التربية واحترام الإنسان بغض النظر عن دينه وأصله، ونحن تجمعنا قيم إنسانية يحث عليها ديننا السمح.

وأكد أن المثقفين عليهم مسؤولية نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، وللأسف فإن ضآلة ثقافة بعض المسلمين وفهمهم الخاطئ للدين الإسلامي جعل الأمور تؤول إلى ما آلت عليه، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع، لكن المثقفين من أمثالكم عليهم دور أكبر، وبإذن الله نعمل جميعا على استرجاع ديننا ممن اختطفوه وحرّفوه.

من جهته تقدم حبيب الصايغ بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على هذه الاستضافة واللقاء الجميل، موضحا أهم ما تناولته اجتماعات المكتب الدائم في العين التي سادها الوئام والتفاهم، وملقيا الضوء على جائزة الإمارات لأفضل عمل أدبي وفني وسينمائي في ميدان الشعر والرواية والدراسة الأدبية يتصدى للإرهاب والتطرف، والتي تأتي بدعم من الإمارات وبتنظيم من الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وتعتبر الجائزة نتيجة إحدى توصيات الندوة الكبرى المصاحبة للاجتماعات وقد باركتها الإمارات وستدعمها، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، لوضع المعايير والنظام والشروط للمشاركة في هذه الجائزة.

وأضاف الصايغ هذا عمل مهم في مواجهة الإرهاب بالثقافة وهو عمل ممنهج وضروري، لأن التطرف والإرهاب موضوع مواجهته معقدة والاشتغال عليها مهم من الناحية الأمنية والفكرية سواء، فالمتطرفون يستغلون جهل البعض وهذه الجائزة محفزة وستكون في متناول طلاب المدارس والشباب، فالفكرة تبشر بنجاحها وتسد فراغا موجودا في الساحة الثقافية.

وأهدى الشاعر سيدي ولد الأمجاد من موريتانيا قصيدة قصيرة للإمارات الغالية، وللشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، من وحي الزيارة، ثم دعا الشيخ نهيان الضيوف إلى مأدبة غداء.