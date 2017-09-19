دروس كاترينا.. لطلاب هارفي العائدين

ستاسي تيتشر خادارو*

كان من المفترض أن يبدأ «بريان ماكميلان» الدراسة في 28 أغسطس بجامعة «برايري فيو إيه آند إم»، بالقرب من هيوستن. والآن، فإن الشقة التي يسكنها بالقرب من سيبريس، تكساس، قد غمرتها المياه، وهو يحاول معرفة ما إذا كان بإمكانه تلقي دروسه عبر الإنترنت خلال هذا الفصل الدراسي، حيث من المقرر أن يمكث مع بعض أفراد أسرته في هيوستن.

لم يكن هارفي أول إعصار يعطل رحلته التعليمية. فقد سبق أن ضرب إعصار كاترينا البلاد في أول يوم من أيام عامه الدراسي الأول في نيو أورليانز. وأمضت أسرته عامين في هيوستن قبل عودتهم إلى لويزيانا. والآن بعد تنقله بين ست مؤسسات تعليمية وتعلمه دروساً لا حصر لها من الحياة، هذا ما يقوله لطفل نزح من تكساس وهو الآن في فلوريدا: «لا تجعل هذا يسبب لك إحباطاً.. أعلم أن هذا الإعصار سبب دماراً.. لكن استخدم هذا كوقود لكي تحصل على تعليم أعلى».

ويعلم ماكميلان هو وغيره من البالغين المكلفين بمساعدة الأطفال في الفترات التي تلي الكوارث أنه من السهل قول هذا، لكن من الصعب تنفيذه. وفي هيوستن، سيعاد فتح بعض المدارس هذا الأسبوع، بينما يحاول البعض معرفة كيف يمكن مساعدة الطلاب الذين ستكون مدارسهم غير مؤهلة للدراسة قريباً.

وتضم المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن، وهي سابع أكبر منطقة تعليمية في الولايات المتحدة وأكبر منطقة في تكساس، 280 مدرسة تخدم نحو 215 ألف طالب. ونظراً للدمار الناجم عن إعصار هارفي، فقد نفذت المنطقة تواريخ بدء التشغيل للعديد من الأبنية التعليمية، بينما تبدأ معظم المدارس هذا الأسبوع، وتبدأ أخرى الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه. ومن بين هذه المدارس سبعٌ سيتعين على طلبتها تلقي الدروس في مواقع بديلة بسبب الضرر الذي لحق بها.

«أن تطلب من طفل تضرر من كارثة إبداء استعداد للدراسة، فهذا أمر جلل. لكن البالغين لديهم مسؤولية كبيرة لمعرفة وفهم الآثار النفسية والمعرفية والعاطفية للكوارث على الأطفال»، وفقاً لـ«جيسي كادي»، مدير الثقافة والاتصال بالمجتمعات المحلية في المدارس، وهي شبكة وطنية تعمل مباشرة في المدارس الحكومية لتنسيق الموارد المحلية ومساعدة الطلاب المعرضين للخطر.