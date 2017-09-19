بوتين.. صديق أميركا اللاتينية الجديد

ماك مارجوليس*

عندما يتناول الرئيس دونالد ترامب الغداء مع رؤساء أميركا اللاتينية في برج ترامب بنيويورك ليلة الاثنين المقبل، فمن الممكن أن تتسم المحادثات بينهم بالتوتر. فمن جانب، رفض الرئيس المكسيكي «إنريك بينا نيتو»، الذي أعرب عن غضبه من تصريح ترامب عن بناء جدار على الحدود، وإرسال فاتورة التكلفة لتدفعها المكسيك، وأما «خوان مانويل سانتوس» رئيس كولومبيا، لا يزال يترنح من تهديد واشنطن بأن تسحب إعلان بلاده كقوى فاعلة في الحرب على المخدرات. ورئيس بيرو «بيدرو بابلو كوكزينسكي» دعا علانية إلى بناء «جسور» وليس «جدراناً».

وعلى الرغم من أن ترامب ربما يحاول أن يتعامل بلطف مع جيرانه غير البعيدين جداً، إلا أنه ربما يكون قد فوّت الفرصة الدبلوماسية بالفعل، وليس فقط بسبب الصين، بعد أن أصبحت القوة الآسيوية العملاقة تدير منذ عقدين موارد وأسواق العالم الجديد، من الأمور الطبيعية الجديدة في الأميركيتين. ففي الوقت الراهن، ترغب روسيا المتمردة أن تصبح أفضل صديق جديد لأميركا اللاتينية.

وبالطبع، ليست التجارة والاستثمارات الروسية في المنطقة سوى شريحة صغيرة من نظيرتها الصينية. وباستثناء بعض الذكريات القديمة التي تعود إلى الحرب الباردة، تبدو القوة الناعمة التي يمكن لموسكو تصديرها بلا قيمة. وقد أضحى نموذج استبداد فلاديمير بوتين بعيداً عن معظم دول أميركا اللاتينية، وأقرب ميناء في المنطقة يبعد مسافة نصف العالم عن موسكو.

ولا شك في أن روسيا لم تدع الجغرافيا تقف في طريقها. وهكذا في السنوات الأخيرة، رحبت مجموعة متزايدة من الدول في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية بالتقارب مع الكرملين. وإذا كانت دول العالم في السابق سعت لشراء المعدات العسكرية الروسية، ولا تزال بعض دول أميركا اللاتينية تفعل ذلك، فقد أصبح هناك نوع آخر من الهبات الروسية التي تجذب العملاء من الدول المجاورة للولايات المتحدة الأميركية، ألا وهي: المال والخبرات في مجالي الهندسة والطاقة.

وتشير بعض المصادر إلى أن نيكاراجوا تصنع محطة أقمار صناعية لجمع المعلومات المخابراتية بتكنولوجيا روسية، ويساعد الروس بوليفيا على إنشاء «محطة أبحاث نووية سلمية»، وقد أضحت موسكو «مقرض الملاذ الأخير» لفنزويلا المثقلة بالديون.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو متحمساً جداً لدخول عملاق النفط الروسي «روزنفت»، ومن ثم ألزم المحكمة العليا على الإطاحة بالجمعية الوطنية التي كانت تسيطر عليها المعارضة، والتي كانت لديها سلطة الاعتراض على الميزانيات والعقود. وقد أضحت فنزويلا الآن أكبر مورد خام خارج روسيا لـ«روزنفت»، وقد استفادت من «الدفعات المسبقة» التي ساعدتها على سداد دفعات الدين.

وربما لا تكون الروابط الجديدة بين روسيا وأميركا اللاتينية تكراراً لأجواء الحرب الباردة بقدر ما تبدو اطلالة على النظام العالمي الجديد والمعقّد، حيث تبحث كثير من القوى المتنافسة عن نفوذ وحضور على الساحة الدولية. وفي حين تجاوز نفوذ بوتين في الغرب المنطقة المريحة لروسيا، تفسح أميركا اللاتينية أيضاً المجال أمام الطموحات الروسية للعودة إلى الساحة العالمية.

*كاتب متخصص في شؤون أميركا اللاتينية

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»