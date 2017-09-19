الحق صار.. تحت حصار الإعصار!

محمد أبوكريشة*

الأمة العربية ليست في حزام الأعاصير الطبيعية الخطيرة ولا في حزام البراكين والزلازل المدمرة.. وهذه الأعاصير والبراكين والزلازل موسمية في المناطق التي تضربها وضحاياها دائماً الحجر والشجر والبشر.. لكن إعصاراً واحداً يضرب أمتنا طوال العام.. كل يوم وكل ساعة وكل لحظة.. ولا يبقى ولا يذر، لكن الناس في أمتي سكارى وما هم بسكارى، وذلك هو إعصار الكذب والنفاق.. وضحاياه دائماً الحقائق والقيم والأخلاق والفضائل، وهو لا يقطع الكهرباء عن البيوت ولكنه يظلم القلوب والعقول.. ونحن جميعاً ضحايا هذا الإعصار ولا نستطيع له دفعاً.. ولا يجدي معه صراخنا نفعاً.

إنه إعصار مدمر حقاً يقف أمامه الجميع عاجزين بلا حول ولا طول.. فنحن جميعاً نعرف أنه إعصار الكذب والنفاق، لكننا لا نجرؤ على المواجهة لأنه إعصار يهجم علينا بفزاعة الدين والإسلام والشريعة.. والاعتراض عليه أو حتى محاولة مناقشته أو عرض رأي مضاد له يخرجك فوراً من الملة والدين.. فأنت في هذه الحالة ضد القضاء والقدر وضد مشيئة الله.. لأن الكذابين باسم الله والمنافقين بنداء «الله أكبر».. جعلوا إرادتهم هي إرادة الله.. وقولهم هو قول الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم.. وذلك لعمري هو إعصار الإرهاب الفكري.

ومأساتنا مع الإرهابيين بالقول أو بالقتل أنهم أقنعوا الشعوب المغيبة بأنهم ينفذون فينا إرادة الله ويقولون ويفعلون بأمر الله.. ويدمرون باسم الله ويكذبون على الله بمشيئة الله.. والمعترض ضد إرادة الله.. لذلك يسير البعض سيرهم حتى وإن كره ما يقولون ويفعلون.. فكثيرون منا لا يصدقونهم ويكرهون فعلهم وقولهم، لكنهم يخافون الجهر باعتراضهم ويخشون أن يقولوا رأياً مخالفاً أو يقرؤوا القضية قراءة مغايرة لقراءة الإرهابيين المنافقين الكذابين.

حتى الحكومات العربية والمؤسسات الرسمية في الأمة لم تعد قادرة على قراءة مخالفة لإرهابيي الفكر والرأي لأن الشارع العربي مخطوف منذ زمن طويل ولأن إرهابيي الفكر سحبوا البساط تماماً من تحت المؤسسات الرسمية، بل من تحت الحكومات، بل إن المؤسسات الرسمية وخصوصاً الدينية، مصنفة من جانب هؤلاء الإرهابيين ومصنفة شعبياً على أنها مؤسسات وعلماء السلطان أو السلطة.. ولأن الحق في رأي الشعوب المغيبة هو الرأي المناوئ أو المخالف للسلطة أو الحكومة أو الدولة.. ولأن موافق السلطة منافق ولأن معارض السلطة شجاع وتقي.. ويقول كلمة الحق عند سلطان جائر.. فهم يلوون عنق حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، وبهذا التفسير أو التأويل الإرهابي هم يرون ومعهم ثلة من الشعوب أن كل كلمة معارضة أو رافضة هي كلمة حق، وأن كل سلطان جائر، وفي مصر يضربون مثلاً عامياً للشجاعة والجرأة إذ يقولون: «فلان يقول للأعور أعور في عينه». ويرون أن قولنا للأعور يا أعور في عينه شجاعة وبطولة وقوة وجرأة، ولا يرون في ذلك وقاحة وسباً وسوء خلق.

تيار الكذب وإعصار النفاق باسم الله جارف، ولا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة حجة أن يخرج على نص الإرهاب الفكري الذي صار القضاء عليه عسيراً فما بالنا بمواجهته ومقارعته، فأنت لا تستطيع أن تقرأ أزمة إقليمية أو عالمية قراءة مخالفة لإرهابيي الفكر. لا تستطيع أن تقرأ أي أزمة بمعزل عن البعد الديني الذي يلبسه الإرهابيون إياها قسراً.. وليس بمقدورك أن تقول مثلاً إن أزمة الروهينجا في ميانمار أزمة سياسية وليست اضطهاداً دينياً.. أنت تصرخ بملء فمك وحنجرتك بأن هناك فعلاً مذابح واضطهاداً وتطهيراً عرقياً وكل ما شئتم من المصطلحات الكبيرة، لكنك عندما تستدرك وتقول إنها أزمة سياسية أو معركة بين دولة ومتمردين انفصاليين ولا علاقة لها بالدين والاضطهاد الديني، ستجد مئات وربما ملايين يتهمونك بالزندقة وبأنك مؤيد لما يحدث للمسلمين في ميانمار.. سيقولون لك: وهل تنكر اعتراف العالم والأمم المتحدة بما يحدث من اضطهاد ومذابح للمسلمين في ميانمار: وإذا قلت: وأنا أيضاً أعترف وأقر، لكن العالم لم يصدر منه قول واحد حول أن الاضطهاد والمذابح تتم على أساس ديني أو هي ضد الإسلام.. ستصبح منبوذاً متهماً حتى من الجهات الرسمية العربية التي تعرف الحقيقة ولا تجرؤ على الجهر بها.

وكما أن هناك آلاف اللاجئين والنازحين في ميانمار فإن شعوباً عربية بأكملها تحولت إلى نازحين ولاجئين.. في سوريا وليبيا واليمن والعراق.. وهناك ملايين من المضطهدين في إقليم الأحواز.. وكل ذلك بفعل الإرهاب أو الجماعات المتمردة أو حتى الأنظمة.. هناك آلاف الأبرياء راحوا ضحية «داعش» و«القاعدة» و«النصرة» و«الإخوان» والحوثيين.. ولم ينطق أحد بكلمة واحدة حول اضطهاد المسلمين للمسلمين ومذابح المسلمين ضد المسلمين، لكن إذا وقعت أزمة سياسية بين دولة يحكمها غير المسلمين وأقلية أو جماعة متمردة انفصالية من المسلمين، نقول إن هناك أعداء للإسلام يضطهدون المسلمين.. ولا أحد يجرؤ على أن يقول إن العرب أعداء أنفسهم وإن المسلمين أعداء أنفسهم وإن لدينا ألف إسلام.. وكل حزب بما لديهم فرحون.. وكل الفرق هالكة مهلكة.. وقتلانا بأيدينا أضعاف أضعاف قتلانا بأيدي من نسميهم أعداء الإسلام والمسلمين.. وليس صحيحاً أبداً أن هناك إسلاموفوبيا في الغرب ضد الإسلام والمسلمين.. والحق أننا نحن الذين صنعنا الإسلاموفوبيا بما ارتكبه قوم منا من جرائم نكراء في حقنا وفي حق غيرنا. المشكلة نحن من صنعها ونولول بأن الغرب يعادينا.. حتى الإعصار أو الأعاصير التي تضرب الغرب نقول إنها انتقام الله من الكفرة.. بينما ضحايا أضخم إعصار في أميركا مثلاً أو في الكاريبي ربما لا يزيدون على عشرين شخصاً.. أما ضحايا إعصار الكذب والنفاق عندنا باسم الله فهم بالآلاف والملايين، حتى الحقائق جرفها الإعصار الإرهابي الفكري، ولم يعد في هذه الأمة حق ولا صدق ولا قيم، والكل ينافق ويكذب على الله وعلى خلق الله، والدعوة إلى الله وإلى الدين صارت «سبوبة» (كما يقول المصريون) وصارت مشاريع مربحة وأصبح من نسميهم الدعاة والعلماء هم الأكثر ثراءً في هذه الأمة، وهناك قول خالد أراه ماثلاً الآن: «سيكون في آخر الزمان قوم يُزهدون في الدنيا ولا يزهدون ويُرغبون في الآخرة ولا يرغبون ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ويكذبون على الله».. والشعوب العربية صارت كالقطيع الذي يساق إلى حتفه باسم الله.. وعندما يقال كلام الحق الذي يراد به باطل.. ويتبع الناس كل ناعق وناهق.. فإن صراخنا لا يجدي نفعاً ولا نستطيع للمأساة دفعاً لأن الحق صار تحت حصار الإعصار!

*كاتب صحفي