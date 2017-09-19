أوكرانيا تعلن العودة لأسواق المال العالمية

كييف (د ب أ)

تعتزم أوكرانيا العودة لأسواق المال العالمية من خلال طرح سندات حكومية حيث تخطط كييف للحصول من وراء بيع هذه السندات السيادية الاثنين المقبل على ما يعادل 2.5 مليار يورو تسدد خلال 15 عاماً، وذلك حسبما أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أمس.

وحسب الوزارة، فإن الفائدة على هذه السندات تبلغ 7.375%. ولم تطرح أوكرانيا أي سندات سيادية منذ نحو أربعة أعوام. وقالت الوزارة، إن نحو نصف عائدات هذه السندات سيستخدم لتسديد ديون قديمة، في حين سيصب الباقي في الموازنة.

وأكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال زيارة للولايات المتحدة، أن «كل مستثمر يؤكد نجاح إصلاحاتنا من خلال الدولار الذي سيضخه في شراء هذه السندات». ويبلغ إجمالي الديون الأوكرانية الداخلية والخارجية أكثر من 62 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 80% من إجمالي الناتج القومي. وستضطر أوكرانيا لدفع نحو 24 مليار يورو لدائنين أجانب فقط في الفترة بين عامي 2018 و2022 وحدها.

وهناك دعوى لا تزال تنظر ضد أوكرانيا بشأن عملية طرح سندات في ديسمبر عام 2013 في لندن، حيث ترفض كييف تسديد ما يعادل أكثر من 2.5 مليار يورو لجارتها روسيا كفائدة إضافية على قرض حصلت عليه الحكومة الأوكرانية قبل سقوط الحكومة في فبراير عام 2014.