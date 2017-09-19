اتساع عجز المعاملات الجارية الأميركي

واشنطن (رويترز)

قفز العجز في ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 في الربع الثاني من العام في ظل تراجع الدخل الأساسي والثانوي. وقالت وزارة التجارة أمس، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق البضائع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها، زاد إلى 123.1 مليار دولار من 113.5 مليار في القراءة المعدلة نزولياً للربع الأول.

وهذا أعلى مستوى منذ الربع الأخير من 2008. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 115.1 مليار دولار من 116.8 مليار في القراءة السابقة. ويعادل العجز في ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأكبر منذ الربع الأول من عام 2016 ويقابله عجز بنسبة 2.4% في الربع الأول.

وانخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية من مستوى قياسي بلغ 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2005، حيث تقلصت فاتورة الواردات بفعل ارتفاع إنتاج النفط محليا وانخفاض أسعار الخام عالميا.

يأتي هذا في وقت سجلت فيه أسعار الواردات في الولايات المتحدة أكبر زيادة في سبعة أشهر في أغسطس الماضي مع ارتفاع أسعار البترول في ظل وجود مؤشرات أيضا على ارتفاع التضخم الأساسي في أسعار الاستيراد. وقالت وزارة العمل أمس، إن أسعار الواردات قفزت 0.6% الشهر الماضي في أكبر زيادة منذ يناير بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 0.1% في القراءة المعدلة نزولياً لشهر يوليو. وفي 12 شهراً حتى أغسطس، ارتفعت أسعار الواردات 2.1% مقارنة مع 1.2% على أساس سنوي في يوليو. وتباطأت الزيادة في الأسعار على أساس سنوي بشدة منذ أن سجلت 4.7% في فبراير الماضي والتي كانت الأكبر في خمس سنوات.

وارتفعت أسعار الواردات البترولية 4.8% بعدما انخفضت 0.4% في يوليو. وارتفعت أسعار الواردات باستثناء البترول 0.3% بعدما نزلت 0.1% في الشهر السابق.