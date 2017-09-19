مصر تحدد خلال أسبوعين توقيت الطرح النهائي للسندات

القاهرة (رويترز)

قال وزير المالية المصري، أمس: «إن مصر ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين إذا كانت ستبدأ بطرح سندات بالدولار أم باليورو، وتوقيت الإصدار».

وأضاف الوزير عمرو الجارحي، في مقابلة مع رويترز، أن بلاده تتوقع ألا يقل معدل النمو عن ما بين 4.75 وخمسة بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية، وأن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 15% بنهاية السنة المالية 2017-2018. وقال بالهاتف: «سنحدد خلال الأسبوعين المقبلين توقيت الطرح النهائي وهل سنبدأ بطرح السندات الدولارية أم المقومة باليورو. الهدف من طرح سندات باليورو هو تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الآجل بالعملة نفسها».

وتعتزم مصر أيضاً طرح برنامج سندات دولية جديد بثمانية مليارات دولار. وتستهدف مصر بشكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر المقبل وما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018. وقال الجارحي: «سنخرج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار، لم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع نفس مرتبي السندات الدولية السابقة أم لا».

وتولى ترتيب إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام الحالي بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.

وقال الجارحي: «مازال أمامنا تحديات وعمل كثير لتحقيق التقدم في البرنامج الاقتصادي من أجل استمرار النمو وخفض عجز الموازنة. نتوقع ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لمصر عن ما بين 4.75 وخمسة بالمئة في الربع الأول من 2017-2018».

ورفع الجارحي يوم الاثنين في تصريحات بمؤتمر يورومني توقعات بلاده لنمو الاقتصاد إلى ما بين خمسة و5.25 % في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 4.6 % في التوقع السابق. وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 % في 2016-2017 من 12.5 % في 2015-2016، وتتوقع الحكومة أن يهبط العجز إلى 9.1 % في السنة المالية الحالية. وأضاف الوزير «أتوقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد إلى أقل من 15% بنهاية السنة المالية».

وهبطت المؤشرات الرئيسة للتضخم في مصر في أغسطس الماضي من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو، حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي. وقال الجارحي «المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر المقبل، نتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل».