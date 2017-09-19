«السعودي للتنمية» يمول 609 مشاريع بـ51 مليار ريال في 82 دولة

الرياض (وام، أ ف ب)

مول الصندوق السعودي للتنمية 609 مشاريع وبرامج تنموية في 82 دولة بـ51 مليار ريال، وذلك منذ إطلاقه عام 1975.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» في تقريرها أمس أن مساعدات الصندوق شملت مشاريع البنية الأساسية، منها المياه والصحة والتعليم والإسكان والتنمية الحضرية، بحوالي 14 مليار ريال، إضافة إلى قطاعات النقل والاتصالات بــ13 مليار ريال، والزراعة سبعة مليارات، والطاقة 11 ملياراً، والصناعة والتعدين بمليارين، والصناعة والتعدين بملياري ريال، فضلاً عن مليارين لدعم مشاريع في قطاعات أخرى.

وأوضح التقرير أن الصندوق مول 582 مشروعاً و27 برنامجاً تنموياً في دول نامية في قارتي أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى، وخصص 27 ملياراً من إجمالي مساعداته لــ359 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 45 دولة إفريقية، وأكثر من 23 مليار ريال لــ232 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في 29 دولة في آسيا، إضافة إلى دعم 18 مشروعاً في مناطق أخرى من العالم بأكثر من مليار ريال.

وساهم الصندوق السعودي، من خلال برنامج الصادرات، في دعم الصادرات الوطنية غير النفطية للمملكة بمبلغ تجاوز 27 مليار ريال، فيما بلغ عدد وثائق الضمان التي اعتمدها البرنامج 63 وثيقة بحوالي 26 مليار ريال.

ويعد الصندوق السعودي للتنمية القناة الرئيسة التي تقدم من خلالها حكومة المملكة العربية السعودية مساعداتها الإنمائية، فيما أولى أهمية للدول ذات الدخل المنخفض في إفريقيا وآسيا لضعف مواردهما وما تشهدان من ظروف طبيعية مثل التصحر والجفاف والفيضانات والزلازل، كما تعد المملكة إحدى الدول الرئيسة التي تقدم المساعدات الميسرة للدول النامية، وتعزز دورها مع تنامي قدراتها وإمكاناتها حتى أصبحت في المراتب الأولى عالمياً من حيث نسبة ما تقدمه من عون إلى إجمالي ناتجها القومي خلال العقود الثلاثة الماضية، متجاوزة بذلك النسبة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة لتقديم العون للدول المحتاجة، وهي 0.7 % من الناتج القومي الإجمالي.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية السعودية أنها جمعت سبعة مليارات ريال (نحو 1.87 مليار دولار) خلال إصدارها المحلي الثالث ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة التي تسعى لتغطية العجز في موازنتها العامة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر من مساء الاثنين: «إن طلبات المستثمرين تجاوزت 24 مليار ريال، على الرغم من أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره سبعة مليارات ريال».