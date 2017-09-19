«السعودي للتنمية» يمول 609 مشاريع بـ51 مليار ريال في 82 دولة

الرياض (وام، أ ف ب)
مول الصندوق السعودي للتنمية 609 مشاريع وبرامج تنموية في 82 دولة بـ51 مليار ريال، وذلك منذ إطلاقه عام 1975.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» في تقريرها أمس أن مساعدات الصندوق شملت مشاريع البنية الأساسية، منها المياه والصحة والتعليم والإسكان والتنمية الحضرية، بحوالي 14 مليار ريال، إضافة إلى قطاعات النقل والاتصالات بــ13 مليار ريال، والزراعة سبعة مليارات، والطاقة 11 ملياراً، والصناعة والتعدين بمليارين، والصناعة والتعدين بملياري ريال، فضلاً عن مليارين لدعم مشاريع في قطاعات أخرى.
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وساهم الصندوق السعودي، من خلال برنامج الصادرات، في دعم الصادرات الوطنية غير النفطية للمملكة بمبلغ تجاوز 27 مليار ريال، فيما بلغ عدد وثائق الضمان التي اعتمدها البرنامج 63 وثيقة بحوالي 26 مليار ريال.
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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية السعودية أنها جمعت سبعة مليارات ريال (نحو 1.87 مليار دولار) خلال إصدارها المحلي الثالث ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة التي تسعى لتغطية العجز في موازنتها العامة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر من مساء الاثنين: «إن طلبات المستثمرين تجاوزت 24 مليار ريال، على الرغم من أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره سبعة مليارات ريال».