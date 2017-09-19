النفط يقترب من أعلى مستوى في 5 أشهر

عواصم (رويترز)

اقترب النفط من أعلى مستوى في خمسة أشهر أمس، بعدما أظهرت بيانات جديدة أن منتجين رئيسيين في الشرق الأوسط خفضوا الإمدادات تماشياً من اتفاق تقوده أوبك يهدف إلى إنهاء تخمة المعروض من الخام. وقال تجار إن ضعف الدولار الأميركي دعم السلع الأولية مثل النفط.

وبحلول الساعة 09.57 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتا إلى 55.79 دولار للبرميل، مقترباً من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 55.99 دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً إلى 50.35 دولار للبرميل.

وتحسنت المعنويات منذ الأسبوع الماضي حين رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في عام 2017 وقدرت أوبك أن العالم سيحتاج مزيداً من الخام العام المقبل.

إلا أن ارتفاع أسعار النفط شجع على التنقيب في مناطق النفط الصخري الأميركي. وقالت الحكومة الأميركية إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر المقبل. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج من سبع مناطق بنحو 79 ألف برميل يومياً إلى 6.1 مليون برميل يومياً.