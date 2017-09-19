«تكافل الإمارات» تسرع وتيرة النمو الرقمي بالتحالف مع «بيزات»

دبي (الاتحاد)

دخلت شركة تكافل الإمارات، للتأمين على الصحة والحياة، في تحالف استراتيجي طويل الأمد مع شركة «بيزات» لحلول التقنية الذكية في التأمين والموارد البشرية؛ بهدف تسريع وتيرة النمو الرقمي لشركة «تكافل». وتساعد شركة «بيزات» الشركات والأفراد على المقارنة بين خدمات التأمين الصحي لشرائها بسهولة ويسر عبر «الإنترنت»، ما يوفر لهم الوقت والمال. كما تساعد العملاء على تحديد المتطلبات الخاصة بكل وثيقة تأمين، وتوفر مقارنة شفافة بين جميع الخيارات المناسبة المتاحة في السوق.

ويمكن للعملاء الحصول على أسعار فورية لما يزيد على 100 وثيقة في أقل من دقيقتين، ما يقلل الوقت المستغرق للإنجاز بنسبة 50% ويحقق أيضاً توفيراً بنسبة 20% على الأقل. وتُعد «بيزات» إحدى الشركات الناشئة الطموحة والإبداعية في الإمارات، التي يتسق نهجها بشكل وثيق مع رؤية «تكافل الإمارات»، وسيمكّن التحالف الشركتين من العمل معاً من قرب لبيع المنتجات، وييسر أيضاً الجهود المشتركة في مجالات البحث والتطوير والتوسع في الأسواق.