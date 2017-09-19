التداول في «دبي للذهب» متاح في مركز بيانات إنتركسيون لندن

لندن (الاتحاد)

أعلنت شركة BSO لحلول الشبكات، المزود العالمي لخدمات الإيثرنت والخدمات السحابية واستضافة المواقع، أمس أنها عززت خدمتها للاتصال ببيانات السوق لتمكين الوصول إلى بيانات التداول ومعلومات السوق بشكل مباشر بين بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) ومركز بيانات «إنتركسيون لندن».

وستعمل هذه الخدمة على تزويد شركات التداول ببيانات السوق الخاصة ببورصة دبي للذهب والسلع دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في البورصة، بالإضافة إلى توفير فرص المراجحة بين سوقي لندن ودبي.

وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «تسهم التداولات الإلكترونية في تقريب الأسواق العالمية بشكل أكبر، وهكذا فمن المهم بالنسبة لعملائنا العالميين أن يحصلوا على حلول الاتصال المناسبة وأن يصلوا إلى معلومات الأسعار بشكل فوري.

ومن خلال خدمة الاتصال السريعة وعالية المرونة التي توفرها شركة BSO، يستطيع المتداولون العالميون والمتعاملون في السوق أن يصلوا إلى سوق بورصة دبي للذهب والسلع بكفاءة عبر مركز البيانات التابع لشركة إنتركسيون في لندن، ويمكنهم أيضاً الاستفادة بشكل كبير من البنية التحتية الشفافة والآمنة لإجراء تداولاتهم.

وسوف يسمح هذا العرض المعزز أيضاً للمشاركين بالاستفادة من فرص المراجحة بين سوقي دبي ولندن، ليشكّل بذلك إضافة قيّمة للغاية لأعضاء وعملاء بورصة دبي للذهب والسلع».

وقال بيل فينيك، مدير الاستراتيجية في قسم الخدمات العالمية بشركة إنتركسيون: «تعزّز هذه العلاقة الجديدة مع بورصة دبي للذهب والسلع قدرة عملائنا على الوصول إلى سوق مهمة للسلع، مع تعزيز مكانة إنتركسيون لندن كمركز عالمي لتداول السلع الأساسية».

واختتم فريزر بيل، الرئيس التنفيذي للإيرادات في شركة BSO.