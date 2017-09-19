«دو» تفوز بجائزتين

دبي (الاتحاد)

حصدت شركة دو الجائزتين الذهبية والفضية في حفل توزيع جوائز WARC للتفكير الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونالت الشركة الجائزة الذهبية نظير الأفكار الاستراتيجية المبدعة التي قدمتها في حملتها «تروبا فور لايف» التي روجت من خلالها لباقة «كابيان» بين أفراد الجالية الفلبينية في دولة الإمارات، حيث كانت دو مزود خدمات الاتصال الوحيد في المنطقة الذي يحصل على الجائزة الذهبية في الحدث.

وفازت الشركة بالجائزة الفضية لحملتها «#شارك بوعي» عن فئة «المحتوى الاستراتيجي العالمي». ونالت الحملة التي أطلقتها دو بالتعاون مع وكالة الاستشارات الإعلانية الدولية «ليو بيرنت»، أيضاً، جائزة خاصة للتميز في الأبحاث.

وقال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في دو: «إننا فخورون بالفوز بجائزة WARC الذهبية للتفكير الاستراتيجي في عامها الأول.