الأسهم المحلية تتماسك أمام جني الأرباح

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، أمام عمليات جني أرباح طالت الأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي، بعدما انحسرت سيولة الأسهم، مما ساهم في تباين الإغلاقات، حيث أنهى سوق دبي تعاملات أمس على تراجع طفيف، فيما نجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تغيير اتجاهه ليغلق في المنطقة الخضراء بفعل عمليات شراء تمت على عدد من الأسهم القيادية، تصدرها سهما «اتصالات» و«أبوظبي الأول». وسجلت قيمة تداولات المستثمرين بنهاية جلسة أمس، نحو 297 مليون درهم، بعدما تم التعامل على 199 مليون سهم، من خلال 2548 صفقة تمت على أسهم 59 شركة مدرجة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.25% ليغلق عن مستوي 4464 نقطة، بعدما تم التعامل على 59 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ103 ملايين درهم، من خلال تنفيذ 789 صفقة، حث تم التعامل على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفع منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتحرك مؤشر سوق دبي المالي أفقياً ليغلق مع نهاية الجلسة على تراجع طفيف نتيجة عمليات جني أرباح استهدفت سهم «إعمار» ليتراجع المؤشر 0.15% عند مستوي 3655 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على 140 مليون سهم، بقيمة بلغت 195 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1759 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 32 شركة مدرجة، ارتفع منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 13 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال جمال عجاج، مدير عام شركة الشرهان للأسهم والسندات: «إن تدني أحجام التداولات مازال يمثل تحدياً أمام صعود المؤشرات المالية المحلية، بعدما تراجعت شهية المستثمرين عن الشراء»، مؤكداً أن السوق بحاجة ماسة للمحفزات والأخبار الإيجابية المتعلقة بأنشطة ومشاريع الشركات المدرجة، متوقعاً عودة النشاط إلى قاعات التداول مع ظهور بوادر نتائج الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري.