سعيد بن طحنون يفتتح منشأة سياحية في العين

العين (الاتحاد)

افتتح معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان مطعم «مير دوست» السياحي للمأكولات التركية في مدينة العين، بحضور عدد من رجال الأعمال والمسؤولين في قطاع السياحة والفنادق ومن أبناء الجاليات التركية والأوروبية والعربية في المدينة.

وتفقد الشيخ سعيد عقب الافتتاح أقسام وأجنحة المطعم، واستمع إلى شرح مفصل حول فكرة التأسيس وأصناف المأكولات التركية التي يقدمها، وغيرها من التجهيزات والديكورات.

وعبر معاليه عن سعادته بوجود هذا المطعم عند مدخل العين في الاتجاه القادم من أبوظبي، محتلاً موقعاً متميزاً، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا المرفق السياحي الجديد في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في مدينة الواحات.

وأشاد بدور هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وبلدية العين وإسهاماتهما في الترويج لمقومات ومنتجعات مدينة العين السياحية، انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على تأكيد مكانة المدينة على المستوى العالمي، باعتبارها وجهة سياحية وثقافية مستدامة ومتميزة تثري حياة المجتمع والزوار.